17日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０９：００ 総合資源エネルギー調査会需給検証小委員会（経産省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 新型窓口販売方式による５年利付国債の発行条件等（財務省） １０：３０ 原子力規制委員会 １１：００ 新日鉄住金エンジニアリング 「日鉄住金Ｐ＆Ｅ ２０１５年目標つにいて」 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：３０ 日本ガス協会 鳥原会長会見 １４：００ ３月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 原子力規制委員会委員長定例会見 １５：００ 党首討論 １８：００ 産業競争力会議 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １６日（火） ０８：３０ＧＭＴ ３月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０８：３０ＧＭＴ ３月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] ０９：００ＧＭＴ ４月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が経済について講演 （ニューヨーク州スタテン島） １２：３０ＧＭＴ ３月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２：３０ＧＭＴ ３月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３：００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（シカゴ） １３：００ＧＭＴ ＩＭＦが世界経済見通し発表 ブランシャールＩＭＦ調査局長が記者会見（ワシントン） １３：１５ＧＭＴ ３月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６：００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会でのＥＣＢ年次報告に関する討議に出席 １６：００ＧＭＴ デューク米ＦＲＢ理事が講演（ワシントン） １９：００ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長がＩＭＦ主催の金融政策に関する討論会で司会 ２１：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネアポリス） ブラジル金融政策委員会（１７日まで） スウェーデン中銀金融政策会合（１７日まで） スペイン６カ月・１２カ月物国債入札 トルコ中銀金融政策委員会 タイ［灌仏節］ ＩＭＦが各国の債務状況を評価した財政モニター報告書の発表会見 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 16 Apr Q1 2013 BlackRock, Inc. (BLK.N) 16 Apr Q1 2013 Goldman Sachs (GS.N) 16 Apr Q1 2013 Intel Corp. (INTC.O) 16 Apr Q1 2013 Johnson & Johnson (JNJ.N) 16 Apr Q1 2013 The Coca-Cola Company (KO.N) 16 Apr Q1 2013 Yahoo, Inc. (YHOO.O) １７日（水） ０８：３０ＧＭＴ ４月の英金融政策委員会の議事録 ０８：３０ＧＭＴ ３月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３：００ＧＭＴ ＩＭＦ、国際金融安定性報告書を発表 １３：００ＧＭＴ スタイン米ＦＲＢ理事がＩＭＦ主催の金融規制に関するパネル討論に参加 １３：３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 （ニューヨーク） １４：００ＧＭＴ カナダ中銀金融政策発表 １６：００ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １８：００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 独連邦１０年債入札 スロベニア国債入札 ブラジル中銀金融政策委員会（政策発表） スウェーデン中銀金融政策会合（最終日） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 17-Apr ASML HOLDING NV (ASML.AS) Q1 17 Apr Q1 2013 American Express Company (AXP.N) 17 Apr Q1 2013 Bank of America Corp. (BAC.N) 17 Apr Q1 2013 eBay (EBAY.O) 17 Apr Q1 2013 SanDisk Corp. SNDK.O （東京 １７日 ロイター）
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