17日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０９：００ 総合資源エネルギー調査会需給検証小委員会（経産省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 新型窓口販売方式による５年利付国債の発行条件等（財務省） １０：３０ 原子力規制委員会 １１：００ 新日鉄住金エンジニアリング 「日鉄住金Ｐ＆Ｅ ２０１５年目標つにいて」 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：３０ 日本ガス協会 鳥原会長会見 １４：００ ３月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 原子力規制委員会委員長定例会見 １５：００ 党首討論 １８：００ 産業競争力会議 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １６日（火） ０８：３０ＧＭＴ ３月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０８：３０ＧＭＴ ３月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] ０９：００ＧＭＴ ４月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が経済について講演 （ニューヨーク州スタテン島） １２：３０ＧＭＴ ３月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２：３０ＧＭＴ ３月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３：００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（シカゴ） １３：００ＧＭＴ ＩＭＦが世界経済見通し発表 ブランシャールＩＭＦ調査局長が記者会見（ワシントン） １３：１５ＧＭＴ ３月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６：００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会でのＥＣＢ年次報告に関する討議に出席 １６：００ＧＭＴ デューク米ＦＲＢ理事が講演（ワシントン） １９：００ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長がＩＭＦ主催の金融政策に関する討論会で司会 ２１：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネアポリス） ブラジル金融政策委員会（１７日まで） スウェーデン中銀金融政策会合（１７日まで） スペイン６カ月・１２カ月物国債入札 トルコ中銀金融政策委員会 タイ［灌仏節］ ＩＭＦが各国の債務状況を評価した財政モニター報告書の発表会見 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 16 Apr Q1 2013 BlackRock, Inc. ( BLK.N ) 16 Apr Q1 2013 Goldman Sachs ( GS.N ) 16 Apr Q1 2013 Intel Corp. ( INTC.O ) 16 Apr Q1 2013 Johnson & Johnson ( JNJ.N ) 16 Apr Q1 2013 The Coca-Cola Company ( KO.N ) 16 Apr Q1 2013 Yahoo, Inc. ( YHOO.O ) １７日（水） ０８：３０ＧＭＴ ４月の英金融政策委員会の議事録 ０８：３０ＧＭＴ ３月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３：００ＧＭＴ ＩＭＦ、国際金融安定性報告書を発表 １３：００ＧＭＴ スタイン米ＦＲＢ理事がＩＭＦ主催の金融規制に関するパネル討論に参加 １３：３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 （ニューヨーク） １４：００ＧＭＴ カナダ中銀金融政策発表 １６：００ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １８：００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 独連邦１０年債入札 スロベニア国債入札 ブラジル中銀金融政策委員会（政策発表） スウェーデン中銀金融政策会合（最終日） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 17-Apr ASML HOLDING NV ( ASML.AS ) Q1 17 Apr Q1 2013 American Express Company ( AXP.N ) 17 Apr Q1 2013 Bank of America Corp. ( BAC.N ) 17 Apr Q1 2013 eBay ( EBAY.O ) 17 Apr Q1 2013 SanDisk Corp. SNDK.O （東京 １７日 ロイター）