追加：オリンパス関連記事ヘッドライン一覧

＊ロイター日本語ニュースが配信した過去１週間のオリンパス関連の主な記事です。 ＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の番号をダブルクリックして下さい。 ＜３０日＞ ◎インタビュー: オリンパス( 7733.T )立件は容易でない 強制捜査は年明け以降か ＝元東京地検特捜部検事の高井弁護士[ID:nTK0673636] ◎インタビュー：オリンパス( 7733.T )問題の教訓、「独立取締役」義務化や会計士への罰則強化を ＝塩崎元官房長官[ID:nTK0673138] ◎ホットストック：オリンパス( 7733.T )一時プラス圏に浮上、期限内の四半期報告書提出に向け準備中 [ID:nTK0673534] ◎オリンパス( 7733.T )、期限内の四半期報告書提出に向け準備中[ID:nT9E7MH00C] ◎ホットストック：オリンパス( 7733.T )反落、期限までの決算報告難しいとの報道を嫌気 [ID:nTK0673340] ＜２９日＞ ◎UPDATE3: オリンパス( 7733.T )、経営改革の社内チーム発足 高山社長主導で再生案検討へ [ID:nTK0673158] ◎オリンパス( 7733.T )株、信用取引に関する臨時措置を解除＝東証 [nTK0673154] ◎ホットストック：オリンパス( 7733.T )反発、1000円台を回復 [ID:nTK0672556] ◎オリンパス( 7733.T )Ｍ＆Ａ仲介の中川氏、ＩＴＸ買収にも関与の可能性 [ID:nJT8049755] ＜２７日＞ ◎UPDATE1: オリンパス( 7733.T )Ｍ＆Ａ仲介の中川氏、ロイターが香港で所在を確認 [ID:nTK0671376] ＜２５日＞ ◎〔アングル〕オリンパス( 7733.T )の「内視鏡神話」に揺らぎ 医師から不祥事に反発の声 [ID:nTK0671372] ◎WRAPUP1: オリンパス( 7733.T )取締役会にウッドフォード元社長が出席、復帰に執着せず [ID:nTK0671332] ◎世界的な会計基準が必要、オリンパス( 7733.T )問題は「明らかな不正」＝ＫＰＭＧ会長 [ID:nTK8034926] ◎オリンパス ( 7733.T )、個人株主が追加提訴 米国でも集団訴訟[ID:nTK0671106] ◎社長復帰を望まれなければ、それで構わない＝ウッドフォード・オリンパス( 7733.T )元社長 [ID:nTK8034676] ◎取締役会で復帰の議論なかった＝オリンパス( 7733.T )・ウッドフォード元社長 [ID:nTK0670918] ◎取締役会では建設的で正直な意見交換できた＝ウッドフォード・オリンパス( 7733.T )元社長 [ID:nTK0670558] ◎オリンパス( 7733.T )問題受けた民主作業チーム、企業統治のあり方などで年度内に提言 [ID:nTK0670776] ◎社長に復帰の用意あるが、決めるのは株主─ウッドフォード・オリンパス( 7733.T )元社長 ＝共同[ID:nTK0670690] ◎ホットストック：オリンパス( 7733.T )買い気配、引き続き短期売買が中心 [ID:nTK0670572] ◎オリンパス( 7733.T )への投資検討の可能性、現時点で全く白紙＝ＫＫＲ( KKR.N ) [ID:nTK0670400] ＜２４日＞ ◎UPDATE1: オリンパス( 7733.T )問題、「犯罪との一定の関連」あっても驚きない ＝ウッドフォード氏[ID:nTK0670396] ◎UPDATE1: オリンパス( 7733.T )、菊川・森両取締役が24日付で辞任 山田監査役も [ID:nTK0670390] ◎日本の当局が問題を完全に調査すると確信＝オリンパス( 7733.T )のウッドフォード元社長 [ID:nTK8033028] ◎UPDATE1: オリンパス( 7733.T )、正しい情報開示なかったこと誠に遺憾＝日生幹部 [ID:nTK0670136] ◎銘柄速報：オリンパス( 7733.T )が1000円台回復、11月7日以来[ID:nTK0670040] ◎ホットストック：オリンパス( 7733.T )は買い気配、ウッドフォード元社長は上場廃止に反対表明 [ID:nTK0669774] ◎オリンパス( 7733.T )株主のサウスイースタンＡＭ、第三者委から連絡ないことに不満表明 [ID:nJT8032634] ＜２３日＞ ◎UPDATE1: オリンパス( 7733.T )は経営陣刷新必要、上場廃止には反対＝ ウッドフォード元社長[ID:nTK8031638] ◎訪日には不安あるが、最後までやり遂げる＝オリンパス( 7733.T )元社長[ID:nTK8031160] ＜２２日＞ ◎ゴールドマン・サックス、オリンパス ( 7733.T )株を6.67％保有＝大量保有報告書[ID:nT9E7MF089] ◎オリンパス問題、法と証拠によって必要な対応はきちっとする＝自見金融相 [ID:nT9E7LR04T] ◎ホットストック：オリンパス( 7733.T )買い先行、 反社会勢力への資金流出認められないと第三者委が報告[ID:nTK0668826] ◎ウッドフォード氏、25日のオリンパス( 7733.T )取締役会に出席へ[ID:nTK8029384] ＜２１日＞ ◎UPDATE1: オリンパス( 7733.T )、これまでの調査で反社会的勢力への資金流出は認められない ＝第三者委[ID:nTK0668662] ◎UPDATE2: オリンパス( 7733.T )問題あっても日本企業への見解は不変＝バフェット氏 [ID:nTK0668574] ◎ホットストック：オリンパス( 7733.T )買い気配、短期筋中心の荒い値動き続く[ID:nTK0667956] ＜１８日＞ ◎〔焦点〕オリンパス( 7733.T )の上場維持・廃止 東証判断に複数シナリオ[ID:nTK0666580] ◎ＡＣＧＡ、オリンパス( 7733.T )株の上場維持を東証に要請[ID:nTK0667676] ◎UPDATE1: 日生、オリンパス( 7733.T )はしっかり支える ＰＩＩＧＳ向け債券は3000億円台前半 [ID:nTK0667774] ◎UPDATE2： 三菱ＵＦＪ( 8306.T )4社がオリンパス( 7733.T )を一部売却、保有比率は7.61％に [ID:nTK0667542] ◎ホットストック：オリンパス( 7733.T )急反落、悪材料続出で再び上場廃止観測高まる [ID:nTK0667044] ◎旧経営陣を一両日中に聴取 菊川前社長ら３人 オリンパス問題で東京地検＝共同[ID:nKjiRWj] ◎ホットストック：オリンパス( 7733.T )下げ幅拡大、東京地検が菊川氏らを週末にも聴取との報道 [ID:nTK0667452] ◎民主党の作業チームが来週に初会合、オリンパス( 7733.T )問題受け企業統治など議論[ID:nTK0667354] ◎UPDATE1: 日本の当局、オリンパス( 7733.T )問題で組織犯罪の関与を捜査＝ＮＹＴ紙[ID:nTK8046425] ◎ホットストック：オリンパス( 7733.T )売り先行、ジャイラス「のれん」は334億円を過大計上の可能性 [ID:nTK0667106] ＜１７日＞ ◎UPDATE1: オリンパス( 7733.T )、有利子負債を4年で2400億円圧縮へ ジャイラス「のれん」は334億円 を過大計上の可能性[ID:nTK0666940] ◎UPDATE1: オリンパス( 7733.T )のウッドフォード元社長が23日に来日、当局と面会へ[ID:nTK0666902] ◎UPDATE1: オリンパス( 7733.T )への支援表明、主力行と準主力行の責任＝永易・三菱ＵＦＪ社長 [ID:nTK0666862] ◎ホットストック：オリンパス( 7733.T )は乱高下、日生の株売却が判明[ID:nTK0664860] ◎筆頭株主の日生がオリンパス( 7733.T )株を一部売却、不透明な状況を考慮[ID:nTK0666478] ◎日生がオリンパス( 7733.T )株を一部売却 8.18％から5.11％に＝変更報告書[ID:nT9E7MF06C] ◎ホットストック：オリンパス( 7733.T )売り買い交錯、米国の投資家が損害賠償求め提訴 [ID:nTK0666102] ◎米国の投資家、オリンパス( 7733.T )( OCPNY.PK )に損害賠償求め提訴[ID:nTK8025736] ［東京 ３０日 ロイター］