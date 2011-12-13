オリンパス関連記事ヘッドライン一覧

＊ロイター日本語ニュースが配信した過去１週間のオリンパス関連の主な記事です。 ＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の番号をダブルクリックして下さい。 ＜１３日＞ ◎オリンパス( 7733.T )のウッドフォード元社長、15日午後3時半に会見 決算訂正を受けて [nTK0684102] ＜１２日＞ ◎〔焦点〕オリンパス( 7733.T )、株主訴訟で債務超過リスク 資本充実などが回避のカギ [ID:nTK0683098] ◎UPDATE1: オリンパス( 7733.T )のウッドフォード元社長、14日午後の民主党企業統治ＷＴに出席 [nTK0683236] ◎新日本監査法人のオリンパス監査検証委、2月に結論・年内に中間報告[nTK0682978] ◎オリンパス( 7733.T )、第2四半期決算を14日までに提出し15日に会見[nTK0682854] ◎オリンパス監査検証委、午前11時半から検証の実施概要など発表＝新日本監査法人[nT9E7ML01D] ◎UPDATE1: ウッドフォード氏が13日に来日、オリンパス( 7733.T )新取締役候補と話し合い[nTK0682288] ＜９日＞ ◎〔焦点〕企業統治向上めざす制度改正、社外取締役などで経済界と政界に温度差[nTK0682116] ◎〔アングル〕オリンパス( 7733.T )の内視鏡製品、医師らからサービス低下など懸念する声も[ID:nTK0681598] ◎UPDATE1: 社外取締役の義務化、東証ルールでも法律でも反対する立場＝日本経団連幹部[ID:nTK0681470] ◎オリンパス( 7733.T )の監査法人、必要な調査をし法令にのっとり厳正に対応＝自見金融相 [ID:nTK0681324] ＜８日＞ ◎オリンパス( 7733.T )、銀行団向け説明会を16日に開催 支援を再要請へ＝関係筋[ID:nTK0680360] ◎オリンパス( 7733.T )新経営陣案、2週間以内に人選固める意向＝ウッドフォード元社長[ID:nJT8040890] ＜７日＞ ◎UPDATE3: オリンパス( 7733.T )高山社長ら退陣へ、次期社長めぐり株主総会でウッドフォード氏と対決 [ID:nTK0679538] ◎ゴールドマン、オリンパス( 7733.T )株の保有比率 6.67％から3.78％に低下＝届出書[ID:nTK0679598] ◎オリンパス( 7733.T )、旧経営陣への刑事告訴を検討＝高山社長[ID:nTK0679300] ◎法制審が会社法改正で試案、企業統治強化へ社外取締役義務付けや「監査・監督委員会」 [ID:nTK0679586] ◎UPDATE1: オリンパス( 7733.T )が経営改革委員会など設置 信頼回復に向け抜本的改革へ[ID:nTK0679538] ◎オリンパス( 7733.T )旧経営陣への責任追及、会社側の判断見極めへ＝関西の個人株主弁護団 [ID:nTK0678038] ＜６日＞ ◎WRAPUP1: オリンパス( 7733.T )第三者委が損失隠しの実態を報告、旧経営陣の責任追及へ [ID:nTK0678616] ◎〔情報ＢＯＸ〕オリンパス( 7733.T )、第三者委員会の報告内容骨子 [ID:nTK0678676] ◎〔情報ＢＯＸ〕オリンパス( 7733.T )の第三者委員会、一問一答 [ID:nTK0678608] ◎〔特集：オリンパス損失隠し〕強制捜査・調査の着手は14日以降、虚偽記載など容疑の可能性 [ID:nTK0677366] ◎〔特集：オリンパス損失隠し〕上場維持問題、「悪質性」の東証判断が焦点に [ID:nTK0678590] ◎〔特集：オリンパス損失隠し〕東証判断にらみ揺れる株価、上場廃止に賭ける動きも[ID:nTK0678532] ◎UPDATE1: オリンパス( 7733.T )、第三者委報告受け関係者の責任追及への取り組み開始＝内部文書[ID:nTK0678646] ◎オリンパス( 7733.T )の主力行として必要な支援を行っていく方針＝三井住友銀 [ID:nTK0678652] ◎UPDATE1: オリンパス( 7733.T )第三者委報告、企業統治議論の材料になる＝民主ＷＴ事務局長[ID:nTK0678670] ◎第三者委による事実解明、市場の信認につながる＝オリンパス問題で前原民主政調会長[ID:nT9E7MP01E] ◎オリンパス( 7733.T )問題こうみる：日本のガバナンス見直しに期待＝ＧＳ 松井氏 [ID:nTK0678594] ◎オリンパス( 7733.T )のＩＴＸ買収、もともとは損失解消のため＝甲斐中委員長[ID:nTK0678666] ◎タワー投資顧問、オリンパス( 7733.T )株5.95％を取得＝大量保有報告書[ID:nTK0678520] ◎第三者委の報告書、目新しいものない＝ウッドフォード・オリンパス( 7733.T )前社長 [ID:nTK0678444] ◎オリンパス( 7733.T )、12月7日午後3時に高山社長が会見[ID:nTK0678352] ◎オリンパス( 7733.T )、2007年から2011年までに提出した有報の訂正報告書を速やかに提出へ [ID:nTK0678310] ◎オリンパス( 7733.T )を監理銘柄（審査中）に追加指定＝東証[ID:nTK0678330] ◎UPDATE1: オリンパスの開示・事実解明を注視、上場の取り扱いを今の時点で言うのは適当でない ＝金融相[ID:nTK0677850] ［東京 １３日 ロイター］