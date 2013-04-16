起債予測一覧〔表〕＝4月17日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 三井住友信託銀行<0#8403=JFI> 4/15 A シニア債、期間5年 発行額100億円程度、 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興 来週半ばに起債予定 東北電力 <0#9506=JFI> 4/12 AA 期間7年・10年 発行額各300億円程度、150億円程度 主幹事： 7年債：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 大和 10年債：大和、ＳＭＢＣ日興、 しんきん レンジ／ 7年債：T(307回)+70bp 10年債：T(328回)+80bp 4月17日に起債予定 東武鉄道 <0#9001=JFI> 4/12 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事：みずほ レンジ／L+30─35bp 4月19日に起債予定 関西電力 <0#9503=JFI> 4/11 AA 期間3年、発行額200億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 大和 レンジ／T(277回)+62─66bp 今週後半に起債予定 相鉄ホールディングス 4/11 AA 期間7年、発行額100億円程度 <0#9003=JFI> (増額の可能性あり) 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和 レンジ／L+20─23bp 4月18日に起債予定 三菱東京ＵＦＪ銀行 4/11 AA 期間3年・5年・10年 <0#8315=JFI> 発行額：3年債が150億円、 5年債が300億円、10年債が100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 3年債：T(277回)+9bp 5年債：T(291回)+9bp 10年債：T(328回)+9bp 4月17日に起債予定 クレディセゾン <0#8253=JFI> 4/11 AA 期間7年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村 レンジ／T(307回)+31bp 4月18日に起債予定 三井住友銀行 <0#8412=JFI> 4/10 AA 期間5年、発行額500億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(291回)+9bp 4月18日に起債予定 ＮＴＴ <0#9432=JFI> 4/ 8 AA 期間10年、発行額700億円程度 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(328回)+9─11bp 今週後半に起債予定 ＴＨＫ <0#6481=JFI> 4/ 8 AA 期間5年・7年、発行額各100億円 主幹事：野村 レンジ／ 5年債：T(291回)+19─20bp 7年債：T(307回)+27bp 4月18日に起債予定 ブリヂストン <0#5108=JFI> 4/ 5 AA 期間3年・5年 発行額各300億円、200億円 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 レンジ／ 3年債：T(277回)+9bp 5年債：T(291回)+9bp 4月17日に起債予定 ヒューリック ( 3003.T ) 4/ 5 AA 期間5年・7年、 発行額各100億円程度、50億円 主幹事：みずほ、野村、大和 レンジ／ 5年債：L+7─9bp 7年債：L+20─24bp 4月18日に起債予定 セブン＆アイ・ <0#3382=JFI> 4/ 4 AA 期間3年・6年・10年、 ホールディングス 発行額各300億円程度、300億円程度、 200億円程度 主幹事： 3年債と6年債：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 10年債：野村 レンジ／ 3年債：T(280回)+10─12bp 6年債：T(302回)+10─13bp 10年債：T(328回)+10─13bp 4月19日に起債予定 トヨタファイナンス 4/ 1 AA 期間3年・5年・7年 <0#8498=JFI> 発行額各300億円以上、200億円以上 100億円以上 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 野村、ＳＭＢＣ日興、東海東京 レンジ／ 3年債：T(280回)+9bp 5年債：T(295回)+9bp 7年債：T(309回)+9bp 4月18日に起債予定 西日本高速道路 <0#1290=JFI> 4/ 1 <2013年度発行計画＞ 期間10年(四半期毎の計4回) 日産自動車 <0#7201=JFI> 3/29 AA 期間5年・7年 発行額各500億円程度、100億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＳＭＢＣ日興、シティＧ レンジ／ 5年債：T(291回)+16─21bp 7年債：T(307回)+18─24bp 4月19日に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------