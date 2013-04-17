追加：起債予測一覧〔表〕＝4月17日現在

追加：・東日本高速道路を国内ＳＢ表に追加しました。 ・三菱電機などを社債発行登録企業（別表）に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 4/17 A 期間5年、発行額250億円 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、 メリル 5月に起債予定 三井住友信託銀行<0#8403=JFI> 4/15 AA シニア債、期間5年 発行額100億円程度、 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(291回)+9─11bp 来週半ばに起債予定 東武鉄道 <0#9001=JFI> 4/12 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事：みずほ レンジ／L+30─32bp 4月19日に起債予定 関西電力 <0#9503=JFI> 4/11 AA 期間3年、発行額200億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 大和 レンジ／T(277回)+63─65bp 4月19日に起債予定 相鉄ホールディングス 4/11 AA 期間7年、発行額100億円 <0#9003=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和 レンジ／L+20bp 4月18日に起債予定 クレディセゾン <0#8253=JFI> 4/11 AA 期間7年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村 レンジ／T(307回)+31bp 4月18日に起債予定 三井住友銀行 <0#8412=JFI> 4/10 AA 期間5年、発行額500億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(291回)+9bp 4月18日に起債予定 ＮＴＴ <0#9432=JFI> 4/ 8 AA 期間10年、発行額700億円程度 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(328回)+9─10bp 4月18日に起債予定 ＴＨＫ <0#6481=JFI> 4/ 8 AA 期間5年・7年、発行額各100億円 主幹事：野村 レンジ／ 5年債：T(291回)+19bp 7年債：T(307回)+27bp 4月18日に起債予定 ヒューリック ( 3003.T ) 4/ 5 AA 期間5年・7年、 発行額各150億円、50億円 主幹事：みずほ、野村、大和 レンジ／ 5年債：L+7bp 7年債：L+20bp 4月18日に起債予定 セブン＆アイ・ <0#3382=JFI> 4/ 4 AA 期間3年・6年・10年、 ホールディングス 発行額各300億円程度、300億円程度、 200億円程度 主幹事： 3年債と6年債：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 10年債：野村 レンジ／ 3年債：T(280回)+10bp 6年債：T(302回)+10─11bp 10年債：T(328回)+11─12bp 4月19日に起債予定 トヨタファイナンス 4/ 1 AA 期間3年・5年・7年 <0#8498=JFI> 発行額各300億円、200億円、100億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 野村、ＳＭＢＣ日興、東海東京 レンジ／ 3年債：T(280回)+9bp 5年債：T(295回)+9bp 7年債：T(309回)+9bp 4月18日に起債予定 西日本高速道路 <0#1290=JFI> 4/ 1 <2013年度発行計画＞ 期間10年(四半期毎の計4回) 日産自動車 <0#7201=JFI> 3/29 AA 期間5年・7年 発行額各700億円程度、100億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＳＭＢＣ日興、シティＧ レンジ／ 5年債：T(291回)+17─20bp 7年債：T(307回)+19─22bp 4月19日に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 沖縄振興開発金融公庫 4/10 A 期間10年、発行額100億円 <0#0949=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 上期に起債予定 日本政策金融公庫 4/ 8 AA 期間2年・5年・10年 <0#0910=JFI> 発行額各500億円、300億円、100億円 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ 来週半ばに起債予定 福祉医療機構<0#0940=JFI> 4/ 8 A 期間3年・10年、発行額各190億円、100億円 主幹事：野村、みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 6月に発行予定 日本政策投資銀行 4/ 1 <2013年度発行方針> 発行額4000億円程度 <0#0903=JFI> 定例債：四半期に1度、3年債と5年債を中心 に発行(随時スポット的な発行も検討) 日本学生支援機構 3/26 A 期間2年、発行額500億円 <0#0948=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、