18日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：３０ ４月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 貿易統計（３月分・２０１２年度分、財務省） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省) ０９：４５ 経済財政諮問会議 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債（５月債）の発行予定額等（財務省） １０：３０ 宮尾日銀審議委員講演（岐阜） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ ３月首都圏マンション販売（不動産経済研究所） １３：００ 富士重 新車説明会（吉永社長出席） １４：００ ３月粗鋼生産速報（鉄連） １４：００ 石油連盟会長会見 １４：００ 宮尾日銀審議委員会見（岐阜） １５：１５ ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） １８：３０ 産業競争力会議（人材力強化・雇用制度改革） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １７日（水） ０８：３０ＧＭＴ ４月の英金融政策委員会の議事録 ０８：３０ＧＭＴ ３月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３：００ＧＭＴ ＩＭＦ、国際金融安定性報告書を発表 １３：００ＧＭＴ スタイン米ＦＲＢ理事がＩＭＦ主催の金融規制に関するパネル討論に参加 １３：３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 （ニューヨーク） １４：００ＧＭＴ カナダ中銀金融政策発表 １６：００ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １８：００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 独連邦１０年債入札 スロベニア国債入札 ブラジル中銀金融政策委員会（政策発表） スウェーデン中銀金融政策会合（最終日） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 17-Apr ASML HOLDING NV (ASML.AS) Q1 17 Apr Q1 2013 American Express Company (AXP.N) 17 Apr Q1 2013 Bank of America Corp. (BAC.N) 17 Apr Q1 2013 eBay (EBAY.O) 17 Apr Q1 2013 SanDisk Corp. SNDK.O １８日（木） ０８：３０ＧＭＴ ３月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：３０ＧＭＴ キム世界銀行総裁が記者会見 １３：３０ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が記者会見 １３：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「低水準の実質金利」（ニューヨーク） １３：３０ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が同地区連銀主催の 「２０１３年クレジット市場シンポジウム」であいさつ （ノースカロライナ州シャーロット） １３：３０ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が記者会見（ワシントン） １４：００ＧＭＴ ３月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７：００ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） １７：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ３月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ＥＣＢ理事会（金利発表なし） Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（１９日まで、ワシントン） スペイン国債入札 イタリア議会、次期大統領の選出投票を開始 18-Apr Taiwan Semiconductor Manufacturing CoLtd (TSMC) (2330.TW) 18-Apr NOKIA OYJ NOK1V.HE Q1 18 Apr Q1 2013 Advanced Micro Devices AMD.N 18 Apr Q1 2013 Google (GOOG.O) 18 Apr Q3 2013 Microsoft (MSFT.O) 18 Apr Q1 2013 Morgan Stanley (MS) （東京 １８日 ロイター）
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