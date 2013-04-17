18日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：３０ ４月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 貿易統計（３月分・２０１２年度分、財務省） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省) ０９：４５ 経済財政諮問会議 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債（５月債）の発行予定額等（財務省） １０：３０ 宮尾日銀審議委員講演（岐阜） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ ３月首都圏マンション販売（不動産経済研究所） １３：００ 富士重 新車説明会（吉永社長出席） １４：００ ３月粗鋼生産速報（鉄連） １４：００ 石油連盟会長会見 １４：００ 宮尾日銀審議委員会見（岐阜） １５：１５ ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） １８：３０ 産業競争力会議（人材力強化・雇用制度改革） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １７日（水） ０８：３０ＧＭＴ ４月の英金融政策委員会の議事録 ０８：３０ＧＭＴ ３月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３：００ＧＭＴ ＩＭＦ、国際金融安定性報告書を発表 １３：００ＧＭＴ スタイン米ＦＲＢ理事がＩＭＦ主催の金融規制に関するパネル討論に参加 １３：３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 （ニューヨーク） １４：００ＧＭＴ カナダ中銀金融政策発表 １６：００ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １８：００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 独連邦１０年債入札 スロベニア国債入札 ブラジル中銀金融政策委員会（政策発表） スウェーデン中銀金融政策会合（最終日） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 17-Apr ASML HOLDING NV ( ASML.AS ) Q1 17 Apr Q1 2013 American Express Company ( AXP.N ) 17 Apr Q1 2013 Bank of America Corp. ( BAC.N ) 17 Apr Q1 2013 eBay ( EBAY.O ) 17 Apr Q1 2013 SanDisk Corp. SNDK.O １８日（木） ０８：３０ＧＭＴ ３月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：３０ＧＭＴ キム世界銀行総裁が記者会見 １３：３０ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が記者会見 １３：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「低水準の実質金利」（ニューヨーク） １３：３０ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が同地区連銀主催の 「２０１３年クレジット市場シンポジウム」であいさつ （ノースカロライナ州シャーロット） １３：３０ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が記者会見（ワシントン） １４：００ＧＭＴ ３月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７：００ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） １７：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ３月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ＥＣＢ理事会（金利発表なし） Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（１９日まで、ワシントン） スペイン国債入札 イタリア議会、次期大統領の選出投票を開始 18-Apr Taiwan Semiconductor Manufacturing CoLtd (TSMC) ( 2330.TW ) 18-Apr NOKIA OYJ NOK1V.HE Q1 18 Apr Q1 2013 Advanced Micro Devices AMD.N 18 Apr Q1 2013 Google ( GOOG.O ) 18 Apr Q3 2013 Microsoft ( MSFT.O ) 18 Apr Q1 2013 Morgan Stanley ( MS ) （東京 １８日 ロイター）