ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜４月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） ---------------------------------------------------------------------------------- ４月１８日（木） ０８：３０ ４月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 貿易統計（３月分・２０１２年度分、財務省） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債（５月債）の発行予定額等（財務省） １０：３０ 宮尾日銀審議委員講演（岐阜） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ ３月首都圏マンション販売（不動産経済研究所） １３：００ 富士重 新車説明会（吉永社長出席） １４：００ ３月粗鋼生産速報（鉄連） １４：００ 石油連盟会長会見 １４：００ 宮尾日銀審議委員会見（岐阜） １５：１５ ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：３０ＧＭＴ ３月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：３０ＧＭＴ キム世界銀行総裁が記者会見 １３：３０ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が記者会見 １３：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「低水準の実質金利」（ニューヨーク） １３：３０ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が同地区連銀主催の 「２０１３年クレジット市場シンポジウム」であいさつ （ノースカロライナ州シャーロット） １３：３０ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が記者会見（ワシントン） １４：００ＧＭＴ ３月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７：００ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） １７：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ３月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ＥＣＢ理事会（金利発表なし） Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（１９日まで、ワシントン） スペイン国債入札 イタリア議会、次期大統領の選出投票を開始 -------------------------------------------------------------------------------- ４月１９日（金） 閣議、閣議後会見 ０７：００ ４月ロイター企業調査 ０８：５０ ４月主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） １４：００ ２月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府）[JPCIIN=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：００ＧＭＴ ３月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０８：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] １６：００ＧＭＴ スタイン米ＦＲＢ理事がリッチモンド地区連銀主催の 「２０１３年クレジット市場シンポジウム」で講演 ２１：１５ＧＭＴ ルー米財務長官が会見 Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（最終日、ワシントン） ＩＭＦ・世銀春季総会（２１日まで、ワシントン） インド休場 -------------------------------------------------------------------------------- ４月２０日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 中ロシア外相会談（モスクワ） ＩＭＦ・世銀春季総会（２１日まで、ワシントン） ＡＰＥＣ貿易相会合（２１日まで、インドネシア・スラバヤ） -------------------------------------------------------------------------------- ４月２１日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ＩＭＦ・世銀春季総会（最終日、ワシントン） ＡＰＥＣ貿易担当相会合（最終日、インドネシア・スラバヤ） -------------------------------------------------------------------------------- ４月２２日（月） １２：００めど ３月外国投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２：３０ＧＭＴ ３月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ４月２３日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２３：００ＧＭＴ 第１・四半期韓国ＧＤＰ速報値[KRGDPQ=ECI] ０１：４５ＧＭＴ ４月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １２：５８ＧＭＴ ４月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １３：００ＧＭＴ ２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ２１：００ＧＭＴ ニュージーランド中銀が政策金利発表 スペイン３カ月・９カ月物国債入札 世界経済フォーラム：中南米（リマ、２５日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ４月２４日（水） ０８：５０ 企業向けサービス価格指数（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ １０年利付国債（５月債）の発行予定額等（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] ０８：００ＧＭＴ ４月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：３０ＧＭＴ ３月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １７：００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ３月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] イタリア国債入札 独連邦３０年債入札 世界経済フォーラム：中南米（リマ、２５日まで） インド休場 ------------------------------------------------------------------------------- ４月２５日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２５日（木） ０８：３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 フィリピン金融政策決定会合 世界経済フォーラム：中南米（リマ、最終日） オーストラリア休場［アンザックデー］ 北朝鮮の朝鮮人民軍創建記念日 -------------------------------------------------------------------------------- ４月２６日（金） 閣議、閣議後会見 日銀金融政策決定会合（４月展望リポート公表） ０８：３０ ３月全国消費者物価指数（総務省）[JPCPI=ECI] ０８：３０ ４月東京都区部消費者物価指数（総務省）[JPCPIT=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI] １３：５５ＧＭＴ ４月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] メキシコ中銀金融政策決定会合 イタリア国