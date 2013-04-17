起債予測一覧〔表〕＝4月18日現在

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【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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東日本高速道路 <0#1288=JFI> 4/17 A 期間5年、発行額250億円
主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、
メリル
5月に起債予定
三井住友信託銀行<0#8403=JFI> 4/15 AA シニア債、期間5年
発行額100億円程度、
主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興
レンジ／T(291回)+9─11bp
来週半ばに起債予定
東武鉄道 <0#9001=JFI> 4/12 AA 期間10年、発行額100億円
主幹事：みずほ
レンジ／L+30─32bp
4月19日に起債予定
関西電力 <0#9503=JFI> 4/11 AA 期間3年、発行額200億円程度
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
大和
レンジ／T(277回)+63─65bp
4月19日に起債予定
相鉄ホールディングス 4/11 AA 期間7年、発行額100億円
<0#9003=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和
レンジ／L+20bp
4月18日に起債予定
クレディセゾン <0#8253=JFI> 4/11 AA 期間7年、発行額100億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村
レンジ／T(307回)+31bp
4月18日に起債予定
三井住友銀行 <0#8412=JFI> 4/10 AA 期間5年、発行額500億円
主幹事：ＳＭＢＣ日興
レンジ／T(291回)+9bp
4月18日に起債予定
ＮＴＴ <0#9432=JFI> 4/ 8 AA 期間10年、発行額700億円程度
主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(328回)+9─10bp
4月18日に起債予定
ＴＨＫ <0#6481=JFI> 4/ 8 AA 期間5年・7年、発行額各100億円
主幹事：野村
レンジ／
5年債：T(291回)+19bp
7年債：T(307回)+27bp
4月18日に起債予定
ヒューリック (3003.T) 4/ 5 AA 期間5年・7年、
発行額各150億円、50億円
主幹事：みずほ、野村、大和
レンジ／
5年債：L+7bp
7年債：L+20bp
4月18日に起債予定
セブン＆アイ・ <0#3382=JFI> 4/ 4 AA 期間3年・6年・10年、
ホールディングス 発行額各300億円程度、300億円程度、
200億円程度
主幹事：
3年債と6年債：野村、ＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ
10年債：野村
レンジ／
3年債：T(280回)+10bp
6年債：T(302回)+10─11bp
10年債：T(328回)+11─12bp
4月19日に起債予定
トヨタファイナンス 4/ 1 AA 期間3年・5年・7年
<0#8498=JFI> 発行額各300億円、200億円、100億円
主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
野村、ＳＭＢＣ日興、東海東京
レンジ／
3年債：T(280回)+9bp
5年債：T(295回)+9bp
7年債：T(309回)+9bp
4月18日に起債予定
西日本高速道路 <0#1290=JFI> 4/ 1 <2013年度発行計画＞
期間10年(四半期毎の計4回)
日産自動車 <0#7201=JFI> 3/29 AA 期間5年・7年
発行額各700億円程度、100億円程度
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
ＳＭＢＣ日興、シティＧ
レンジ／
5年債：T(291回)+17─20bp
7年債：T(307回)+19─22bp
4月19日に起債予定
東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年
主幹事：野村、みずほ、大和
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債など）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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沖縄振興開発金融公庫 4/10 A 期間10年、発行額100億円
<0#0949=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和
上期に起債予定
日本政策金融公庫 4/ 8 AA 期間2年・5年・10年
<0#0910=JFI> 発行額各500億円、300億円、100億円
主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興、野村、
三菱ＵＦＪＭＳ
来週半ばに起債予定
福祉医療機構<0#0940=JFI> 4/ 8 A 期間3年・10年、発行額各190億円、100億円
主幹事：野村、みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
6月に発行予定
日本政策投資銀行 4/ 1 <2013年度発行方針> 発行額4000億円程度
<0#0903=JFI> 定例債：四半期に1度、3年債と5年債を中心
に発行(随時スポット的な発行も検討)
日本学生支援機構 3/26 A 期間2年、発行額500億円
<0#0948=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
ＳＭＢＣ日興
5月に起債予定、6月に発行予定
<2013年度発行予定> 発行
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