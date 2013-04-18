19日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０７：００ ４月ロイター企業調査 ０７：１５―０８：１５ 日本ニュービジネス協議会連合会と甘利経済再生相との懇談会 ０８：００―０９：００ 細田自民幹事長代行と経団連の懇談会 ０８：１５ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ４月主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） １１：００ 米国食肉輸出連合会 記者会見 １４：００ ２月景気動向指数ＣＩ改訂値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １４：３０ 電事連会長会見、終了後、東北電力社長会見 １５：３０ 安倍首相会見（日本記者クラブ） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １８日（木） ０８：３０ＧＭＴ ３月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：３０ＧＭＴ キム世界銀行総裁が記者会見 １３：３０ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が記者会見 １３：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「低水準の実質金利」（ニューヨーク） １３：３０ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が同地区連銀主催の 「２０１３年クレジット市場シンポジウム」であいさつ （ノースカロライナ州シャーロット） １３：３０ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が記者会見（ワシントン） １４：００ＧＭＴ ３月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７：００ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） １７：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ３月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ＥＣＢ理事会（金利発表なし） Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（１９日まで、ワシントン） スペイン国債入札 イタリア議会、次期大統領の選出投票を開始 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 18-Apr Q1 Taiwan Semiconductor Manufacturing CoLtd (TSMC) ( 2330.TW ) 18-Apr NOKIA OYJ NOK1V.HE Q1 18 Apr Q1 2013 Advanced Micro Devices AMD.N 18 Apr Q1 2013 Google ( GOOG.O ) 18 Apr Q3 2013 Microsoft ( MSFT.O ) 18 Apr BMO Q1 2013 Morgan Stanley ( MS ) １９日（金） ０６：００ＧＭＴ ３月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０８：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] １６：００ＧＭＴ スタイン米ＦＲＢ理事がリッチモンド地区連銀主催の 「２０１３年クレジット市場シンポジウム」で講演 ２１：１５ＧＭＴ ルー米財務長官が会見 Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（最終日、ワシントン） ＩＭＦ・世銀春季総会（２１日まで、ワシントン） インド休場 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 19-Apr SAP AG ( SAPG.DE ) Q1 19 Apr Q1 2013 General Electric Co. ( GE.N ) 19 Apr BMO Q1 2013 McDonald's Corp. ( MCD ) （東京 １９日 ロイター）