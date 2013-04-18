19日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０７：００ ４月ロイター企業調査 ０７：１５―０８：１５ 日本ニュービジネス協議会連合会と甘利経済再生相との懇談会 ０８：００―０９：００ 細田自民幹事長代行と経団連の懇談会 ０８：１５ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ４月主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） １１：００ 米国食肉輸出連合会 記者会見 １４：００ ２月景気動向指数ＣＩ改訂値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １４：３０ 電事連会長会見、終了後、東北電力社長会見 １５：３０ 安倍首相会見（日本記者クラブ） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １８日（木） ０８：３０ＧＭＴ ３月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：３０ＧＭＴ キム世界銀行総裁が記者会見 １３：３０ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が記者会見 １３：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「低水準の実質金利」（ニューヨーク） １３：３０ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が同地区連銀主催の 「２０１３年クレジット市場シンポジウム」であいさつ （ノースカロライナ州シャーロット） １３：３０ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が記者会見（ワシントン） １４：００ＧＭＴ ３月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７：００ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） １７：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ３月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ＥＣＢ理事会（金利発表なし） Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（１９日まで、ワシントン） スペイン国債入札 イタリア議会、次期大統領の選出投票を開始 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 18-Apr Q1 Taiwan Semiconductor Manufacturing CoLtd (TSMC) (2330.TW) 18-Apr NOKIA OYJ NOK1V.HE Q1 18 Apr Q1 2013 Advanced Micro Devices AMD.N 18 Apr Q1 2013 Google (GOOG.O) 18 Apr Q3 2013 Microsoft (MSFT.O) 18 Apr BMO Q1 2013 Morgan Stanley (MS) １９日（金） ０６：００ＧＭＴ ３月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０８：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] １６：００ＧＭＴ スタイン米ＦＲＢ理事がリッチモンド地区連銀主催の 「２０１３年クレジット市場シンポジウム」で講演 ２１：１５ＧＭＴ ルー米財務長官が会見 Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（最終日、ワシントン） ＩＭＦ・世銀春季総会（２１日まで、ワシントン） インド休場 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 19-Apr SAP AG (SAPG.DE) Q1 19 Apr Q1 2013 General Electric Co. (GE.N) 19 Apr BMO Q1 2013 McDonald's Corp. (MCD) （東京 １９日 ロイター）
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