追加：Ｇ２０関連ニュースヘッドライン

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《Ｇ２０会合》

◎WRAPUP3: Ｇ２０、債務削減の具体的目標設定見送り 金融緩和の副作用に「留意」[ID:nTK8376047]

◎UPDATE1: 先進国、サンクトペテルブルク首脳会議までに中期的な財政戦略を策定へ＝Ｇ２０声明[ID:nTK0660007]

◎Ｇ２０声明要旨[ID:nKjkDOj]

《要人発言》

◎UPDATE7: 〔情報ＢＯＸ〕Ｇ２０要人発言一覧（19日）[ID:nTK8375715]

◎世界の需要拡大が不可欠、為替介入の透明性確保を奨励＝米財務長官[ID:nTK8376237]

◎UPDATE1: デフレ脱却にあらゆる措置、円安が目標との指摘は的外れ＝麻生財務相[ID:nTK8376329]

◎UPDATE2: Ｇ２０で金融政策に国際的理解、一層自信持って適切に運営＝黒田日銀総裁[ID:nTK0660023]

◎UPDATE3: 日銀の金融緩和は為替操作を意図せず、国際社会が理解＝Ｇ２０で麻生財務相[ID:nTK0660019]

◎日本の追加金融緩和を歓迎、「競争的通貨切り下げ」特に大きな問題とならず＝ＩＭＦ幹部[ID:nJT8375737]

◎日本の成長支援策、財政措置実施なら世界経済にプラス＝ブラジル財務相[ID:nJT8375635]

◎欧州の金利は現時点で適切、指標が悪化すれば見直す＝バイトマン独連銀総裁[ID:nJT8375601]

◎Ｇ２０、日銀の拡張的な金融政策は一時的かつ構造改革伴うべきとの認識で一致＝独財務相[ID:nJT8375421]

◎Ｇ２０、日銀の緩和政策を理解 大きな反対意見出ず＝ロシア財務相[ID:nJT8375417]

◎UPDATE3: 〔情報ＢＯＸ〕Ｇ２０要人発言一覧[ID:nTK8374497]

◎UPDATE3: 日本経済再生は世界へ好影響、金融政策に反論なし＝Ｇ２０で麻生財務相[ID:nTK0659499]

◎UPDATE3: 異次元緩和はあくまで物価安定目的、円安意図全くないと説明へ＝Ｇ２０で黒田日銀総裁[ID:nTK0659015]

◎ＬＩＢＯＲなど指標金利改革、明確なガイドラインを1年以内に示す＝カーニーＦＳＢ議長[ID:nTK8374859]

◎欧州委副委員長と仏経済相、ＥＵ条約改正せずに銀行同盟実現可能と主張[ID:nTK8374829]

◎ユーロ圏、成長促進に向け財政緊縮緩和へ＝欧州委副委員長[ID:nTK8374709]

◎ユーロ圏、もはや存続の危機に直面していない＝仏経済相[ID:nTK8374619]

◎Ｇ２０、債務の対ＧＤＰ比で数値目標を設定するかどうか議論へ＝カナダ財務相[ID:nTK8374563]

《マーケットの反応》

◎円安加速し99.68円、Ｇ２０で緩和策の理解得られたとの麻生財務相・黒田総裁発言受け[ID:nJT8375921]

［東京 ２０日 ロイター］