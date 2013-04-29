起債予測一覧〔表〕＝4月30日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- ＮＴＴファイナンス 4/26 A 期間5年、発行額200億円 <0#8433=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ 四国電力 <0#9507=JFI> 4/26 A 期間3年、発行額100億円、個人債 5月に発行予定 三越伊勢丹ホールディングス 4/26 A 期間5年 <0#3099=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＳＭＢＣ日興、大和 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 4/17 A 期間5年、発行額250億円 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、 メリル 5月に起債予定 西日本高速道路 <0#1290=JFI> 4/26 A 期間10年、発行額250億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、 みずほ 5月中旬に起債予定 4/ 1 <2013年度発行計画> 期間10年(四半期毎の計4回) 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 都市再生機構<0#0917=JFI> 4/24 A 期間3年・5年・10年 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 6月に起債予定 沖縄振興開発金融公庫 4/10 A 期間10年、発行額100億円 <0#0949=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 上期に起債予定 福祉医療機構<0#0940=JFI> 4/ 8 A 期間3年・10年、発行額各190億円、100億円 主幹事：野村、みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 6月に発行予定 日本政策投資銀行 4/ 1 <2013年度発行方針> 発行額4000億円程度 <0#0903=JFI> 定例債：四半期に1度、3年債と5年債を中心 に発行(随時スポット的な発行も検討) 日本学生支援機構 3/26 A 期間2年、発行額500億円 <0#0948=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＳＭＢＣ日興 5月に起債予定、6月に発行予定 <2013年度発行予定> 発行総額1800億円 2年債：6月500億円、9月400億円、 2月400億円 3年債：11月500億円 住宅金融支援機構 4/12 A 期間10年・15年 <0#0943=JFI> 発行額各100億円、150億円 主幹事：野村、みずほ、ＧＳ 5月中旬に起債予定 3/21 A 期間30年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＳＭＢＣ日興 3/21 <2013年度上期30年債の主幹事> 三菱ＵＦＪＭＳ、野村、ＳＭＢＣ日興 鉄道建設・運輸施設整備 3/21 A 期間4年・10年 支援機構 <0#1295=JFI> 発行額： 4年債が200億円程度、10年債が250億円程度 主幹事：みずほ、大和、しんきん 5月に起債予定 4/ 1 <2013年度発行計画> 発行額1850億円程度 5月の発行：計450億円程度 4年債が200億円程度、10年債が250億円程度 8月の発行：計450億円程度 5年債が100億円程度、10年債が200億円程度 20年債が150億円程度 11月の発行：計450億円程度 4年債が200億円程度、10年債が250億円程度 2014年2月の発行：計500億円程度 5年債が200億円程度、10年債が150億円程度 20年債が150億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 3/19 A 期間10年、発行額400億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：大和、メリル 5月13日の週前半に起債予定 3/19 A 期間10年、発行額400億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 6月に発行予定 3/19 A 期間20年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ、バークレイズ 6月に発行予定 2/14 <2013年度発行計画案> 国内債：9800億円 10年債：4800億円 20年債：1200億円 5年債：500億円 スポット債：500億円 FLIP債：2800億円 国外債：2200億円 総額：1兆2000億円 3/ 1 <2013年度上半期発行計画案> 国内債：5200億円 10年債：2400億円 20年債：600億円 5年債：300億円 スポット債：300億円 FLIP：1600億円 国外債：1100億円 総額：6300億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------