1日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ３月毎月勤労統計（厚労省）[JPOVRT=ECI] １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ ４月の新車販売台数（自販連、全軽自協） １５：００ 財政資金対民間収支（２５年４月中実績・２５年５月中見込、財務省） １５：１５ １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） １５：３０ 税収実績（平成２４年度、２５年３月末、財務省） ＝＝海外経済・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３０日（火） ０６：００ＧＭＴ ５月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] ０６：００ＧＭＴ ３月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] ０６：４５ＧＭＴ ３月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０７：５５ＧＭＴ ４月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０８：００ＧＭＴ 第１・四半期スペインＧＤＰ速報値 ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３：００ＧＭＴ ２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １３：４５ＧＭＴ ４月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５：３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 米連邦公開市場委員会（５月１日まで） 中国［労働節］ ＝主要企業決算＝ DEUTSCHE BANK AG( DBKGn.DE ) ５月１日（水） ０１：００ＧＭＴ ４月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] ０８：２８ＧＭＴ ４月英製造業ＰＭＩ[GBPMIM=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：１５ＧＭＴ ４月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２：５８ＧＭＴ ４月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １３：００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １８：００ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] ４月米自動車販売 ブラジル、中国、フランス、ドイツ、香港、インド、シンガポール、 韓国、台湾、タイ、マレーシア［以上、メーデー］ （東京 １日 ロイター）