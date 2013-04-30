1日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ ３月毎月勤労統計（厚労省）[JPOVRT=ECI]
１０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省）
１０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定（財務省）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省）
１４：００ ４月の新車販売台数（自販連、全軽自協）
１５：００ 財政資金対民間収支（２５年４月中実績・２５年５月中見込、財務省）
１５：１５ １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省）
１５：３０ 税収実績（平成２４年度、２５年３月末、財務省）
＝＝海外経済・指標関係＝＝
（日本時間はＧＭＴプラス９時間）
３０日（火）
０６：００ＧＭＴ ５月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI]
０６：００ＧＭＴ ３月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI]
０６：４５ＧＭＴ ３月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI]
０７：５５ＧＭＴ ４月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI]
０８：００ＧＭＴ 第１・四半期スペインＧＤＰ速報値
０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI]
０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI]
１１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI]
１２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３：００ＧＭＴ ２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI]
１３：４５ＧＭＴ ４月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI]
１４：００ＧＭＴ ４月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI]
１５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１５：３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札
米連邦公開市場委員会（５月１日まで）
中国［労働節］
＝主要企業決算＝
DEUTSCHE BANK AG(DBKGn.DE)
５月１日（水）
０１：００ＧＭＴ ４月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI]
０８：２８ＧＭＴ ４月英製造業ＰＭＩ[GBPMIM=ECI]
１１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２：１５ＧＭＴ ４月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
１２：５８ＧＭＴ ４月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI]
１４：００ＧＭＴ ３月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI]
１４：００ＧＭＴ ４月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI]
１３：００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
１８：００ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI]
４月米自動車販売
ブラジル、中国、フランス、ドイツ、香港、インド、シンガポール、
韓国、台湾、タイ、マレーシア［以上、メーデー］
（東京 １日 ロイター）
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