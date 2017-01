TABLE-Yume Technology Co Ltd <2458.OS>-2012/13 parent forecast

Apr 30 Yume Technology Co Ltd PARENT-ONLY EARNINGS ESTIMATES (in billions of yen unless specified) Year to Year to Sep 30, 2013 Sep 30, 2013 LATEST PREVIOUS FORECAST FORECAST Sales 3.50 - 3.60 3.50 - 3.60 Operating 240 mln - 270 mln 170 mln - 200 mln Recurring 310 mln - 340 mln 170 mln - 200 mln Net 270 mln - 300 mln 120 mln - 150 mln EPS 4726.89 yen - 5252.10 yen 2100.84 yen - 2626.05 yen NOTE - Yume Technology Co Ltd is engaged in information technology system development services. For latest earnings estimates made by Toyo Keizai, please double click on 2458.TK1. ((Tokyo Headline News Desk +813 6441 1812))