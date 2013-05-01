ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ------------------------------------------------------------------------------- ＜５月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ５月１日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ３月毎月勤労統計（厚労省）[JPOVRT=ECI] １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １５：００ 財政資金対民間収支（２５年４月中実績・２５年５月中見込み、財務省） １５：１５ １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） １５：３０ 税収実績（平成２４年度、２５年３月末、財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：００ＧＭＴ ４月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] ０８：２８ＧＭＴ ４月英製造業ＰＭＩ[GBPMIM=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：１５ＧＭＴ ４月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２：５８ＧＭＴ ４月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １３：００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １８：００ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] ４月米自動車販売 ブラジル、中国、フランス、ドイツ、香港、インド、シンガポール、 韓国、台湾、タイ、マレーシア［以上、メーデー］ -------------------------------------------------------------------------------- ５月２日（木） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：４５ＧＭＴ ４月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １１：３０ＧＭＴ ４月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １１：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI]（開催地：ブラチスラバ） １２：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２：３０ＧＭＴ ３月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） [USLCTS=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 欧州委員会が春季経済見通し発表 オバマ米大統領がメキシコとコスタリカ訪問（４日まで） アジア開発銀行（ＡＤＢ）年次総会（ニューデリー、５日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ５月３日（金） 祝日（憲法記念日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] ０１：００ＧＭＴ ４月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ０８：２８ＧＭＴ ４月英サービス部門ＰＭＩ[GBPMIS=ECI] ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １２：３０ＧＭＴ ４月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １３：００ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁がイベントに参加 （ボストン） １４：００ＧＭＴ ３月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １６：３０ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が講演（ワシントン） １６：４５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演「経済見通し」 （リッチモンド） インド中銀理事会 オバマ米大統領がメキシコとコスタリカ訪問（４日まで） アジア開発銀行（ＡＤＢ）年次総会（ニューデリー、５日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ５月４日（土） 祝日（みどりの日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 オバマ米大統領がメキシコとコスタリカ訪問（最終日） アジア開発銀行（ＡＤＢ）年次総会（ニューデリー、５日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ５月５日（日） 祝日（こどもの日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １３：３０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しについて 講演（オハイオ州トレド） マレーシア総選挙 アジア開発銀行（ＡＤＢ）年次総会（ニューデリー、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ５月６日（月） 祝日（振り替え休日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ ３月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０１：４５ＧＭＴ ４月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 タイ［戴冠記念日（振替）］、英国［アーリー・メイ・バンク・ホリデー］ -------------------------------------------------------------------------------- ５月７日（火） １０：３０ ３０年利付国債（５月債）の発行予定額等（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ ３月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０４：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０６：４５ＧＭＴ ３月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０６：４５ＧＭＴ ３月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １０：００ＧＭＴ ３月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １９：００ＧＭＴ ３月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] 米韓首脳会談（ワシントン） -------------------------------------------------------------------------------- ５月８日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０：００ＧＭＴ ３月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 スタイン米ＦＲＢ理事が「銀行貸し出しと資金調達コスト」に関するパネル ディスカッションに参加（シカゴ） ４月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 英中銀金融政策委員会（９日まで） ノルウェー中銀の金利決定会合 独５年債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ５月９日（木） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ５年利付国債（５月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ ３月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ ４月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０１：３０ＧＭＴ ４月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０８：３０ＧＭＴ ３月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８：３０ＧＭＴ ３月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] １１：００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利