再送：大和証Ｇ<8601.T>：連結、13年3月当期利益729.09億円、黒字転換

再送：１５時に配信した「２０１３年３月期連結決算」の決算項目を手直しして再送します。 ［東京 1日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 525,411 422,374 (+24.4 %) (+4.8 %) 純営業収益（百万円） 417,308 336,016 (+24.2 %) (+5.5 %) 営業利益（百万円） 83,812 △23,713 経常利益（百万円） 95,176 △12,200 当期利益（百万円） 72,909 △39,434 １株利益 （円） 43.00 △23.41 希薄後ＥＰＳ（円） 42.89 １株年間配当（円） 15.00 6.00 １株Q2配当 （円） 3.00 3.00 １株Q4配当 （円） 12.00 3.00