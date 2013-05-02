再送：住友商<8053.T>：連結(IFRS)、13年3月当期7.3 %減2324.51億円、14年3月期予想3.2 %増2400億円

再送：１３時３０分に配信した「２０１３年３月期連結決算」の決算項目を手直しして再送します。 ［東京 2日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 7,502,724 8,273,043 8,500,000 (-9.3 %) (-0.9 %) (+13.3 %) 営業利益（百万円） 162,481 219,857 (-26.1 %) (+19.8 %) 税引き前利益（百万円） 319,021 341,387 333,000 (-6.6 %) (+21.7 %) (+4.4 %) 当期利益（百万円） 232,451 250,669 240,000 (-7.3 %) (+25.2 %) (+3.2 %) 基本的なＥＰＳ（円） 185.92 200.52 191.96 希薄後ＥＰＳ（円） 185.79 200.39 １株年間配当（円） 46.00 50.00 47.00 １株Q2配当 （円） 25.00 24.00 23.00 １株Q4配当 （円） 21.00 26.00 24.00