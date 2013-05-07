8日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ 追加上場 東祥8920.OSが名証２部に 既上場は東証２部・ジャスダック １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 （財務省） １０：３０ 流動性供給入札 （財務省） １０：３０ 原子力規制委員会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果 （財務省） １４：００ 原子力規制委員会委員長の会見 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） 主な企業決算 三菱商事、富士重工、伊藤忠、トヨタ自、東芝、ダイキン ＝＝海外経済・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７日（火） ０６：４５ＧＭＴ ３月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０６：４５ＧＭＴ ３月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １０：００ＧＭＴ ３月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） [USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １９：００ＧＭＴ ３月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] 米韓首脳会談（ワシントン） ８日（水） １０：００ＧＭＴ ３月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 スタイン米ＦＲＢ理事が「銀行貸し出しと資金調達コスト」に関するパネル ディスカッションに参加（シカゴ） ４月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 英中銀金融政策委員会（９日まで） ノルウェー中銀金利決定会合 独５年債入札 ＝＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ７日（火） Q1 2013 HSBC HOLDINGS PLC ( HSBA.L ) Q1 2013 COMMERZBANK AG ( CBKG.DE ) Q1 2013 SOCIETE GENERALE ( SOGN.PA ) Q1 2013 CREDIT AGRICOLE SA ( CAGR.PA ) FINAL ALSTOM SA ( ALSO.PA ) Q1 2013 CARLSBERG A/S ( CARLb.CO ) Q2 2013 Walt Disney Company ( DIS.N ) ８日（水） Q1 2013 STANDARD CHARTERED PLC ( STAN.L ) Q1 2013 DEUTSCHE TELEKOM AG Q1 ( DTEGn.DE ) Q3 2013 The News Corp. ( NWSA.O ) （東京 ８日 ロイター）