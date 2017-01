UPDATE1: 米金融・債券市場＝国債価格下落、3年債入札はほぼ予想通り

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 102*16.00(‐0*11.00) =2.9973% 前営業日終盤 102*27.00(‐0*16.00) =2.9801% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*31.00(‐0*04.50)=1.7795% 前営業日終盤 102*03.50(‐0*07.00)=1.7640% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*12.75(‐0*01.50) =0.7483% 前営業日終盤 99*14.25(‐0*01.75) =0.7386% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*25.75(‐0*00.50) =0.2240% 前営業日終盤 99*26.25(+0*00.25) =0.2160% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 7日 ロイター] 7日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。 四半期定例入札の第1弾となる3年債入札320億ドルは、最高落札利回りが0.354 %とほぼ予想通りの結果となった。 利回りが入札後も引き続き高めで推移したことについて、アクション・エコノミクス (サンフランシスコ)のグローバル債券分析部マネジング・ディレクター、キム・ルパー ト氏は「全般的にレンジ相場の状態で、投資家は積極的にポジションを取る必然性を感じ ていない」と話した。 10年債US10YT=RR利回りは1.781%と、前日の1.76%から上昇、3週間ぶ り高水準となった。 グッゲンハイム・パートナーズ(ニューヨーク)の国債トレーディング部マネジング・ ディレクター、ジェーソン・ローガン氏は、利回りが1.80─1.82%近辺となれば、 ファンドや中銀が新たに買いを入れてくる可能性があると見ている。 30年債US30YT=RR利回りは前日の2.98%から一時3%に上昇、4月12日以来 の高水準をつけた。 利回りの上昇は今週行われる残りの四半期定例入札(クオータリー・リファンディング) を後押しする可能性がある。8日には10年債240億ドル、9日には30年債160億 ドルの入札が行われる。 この日行われた4週間物の財務省短期証券(Tビル)200億ドルの入札も好調で、最 高落札利回りは2012年1月以来のゼロ%となった。 米連邦準備理事会(FRB)傘下のニューヨーク連銀は、この日の国債買い切りオペで 14億6000万ドルの国債を買い入れた。 Tボンド先物6月限3USM3は8/32安の146─08/32。 Tノート先物6月限3TYM3は1.50/32安の132─20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 14.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 17.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -6.75 (-0.25)