再送：指標予測＝10月鉱工業生産は前月比＋1.0％、タイ洪水と世界経済減速の影響見極め

*この記事は25日に配信したものもです。 [東京 25日 ロイター] ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、10 月鉱工業生産指数の予測中央値は前月比1.0%の上昇となった。タイ洪水の影響が反映 されるとみられ、特に影響の大きかった自動車生産について注目が集まっている。世界経 済減速による輸出の鈍化もあり、生産は停滞局面に入っているとみられているが、それで も前月の落ち込みの反動もあり、ある程度の伸びが予想されている。 10月の予測は、9月が3.3%の低下と落ち込んでいた反動があり、全ての調査機関 で上昇を予想している。ただし、調査機関からは「世界経済の減速と円高進行、タイ洪水 被害を背景に、当初計画を下振れ、小幅プラスにとどまる」(SMBC日興証券)との見 方が大勢。 洪水からの復旧は11月に自動車関連企業で生産再開を決めるなどある程度進捗しつつ あるが、世界経済の減速は欧州財政危機の広がりから一層強まる傾向にあるため、11月、 12月の輸出、生産への影響が気がかりだ。「11、12月予測指数の結果次第では、 10─12月期の生産が前期比で低下に転じるとの見方が増える可能性がある」(第一生 命経済研究所)との声も上がっている。 各社の予想は以下の通り。 前月比(%) 中央値 1.0 最大値 2.1 最少値 0.1 回答社数 28 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― Barclays 0.9 BNP Paribas 1.2 BofAML 2.0 Citi 0.8 Credit Agricole 0.8 Dai-ichi Life Research 1.0 Daiwa Institute of Research 0.7 Daiwa SB Investments 1.4 Deutsche Bank 1.0 Informa Global Markets 0.8 ITOCHU Economic Research Institute 1.8 JPMorgan Chase 1.0 Mitsubishi Research Institute 0.3 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities 1.5 Mitsubishi UFJ Research & Consulting 2.1 Mizuho Research Institute 1.3 Mizuho Sec. 0.6 Mizuho Securities Research and Consulting 1.1 Monex 1.0 Morgan Stanley MUFG Securities 1.8 NLI Research 0.1 Nomura 1.6 Norinchukin Research 1.2 Okasan Securities 1.0 Royal Bank Of Scotland 1.5 Shinkin Central Bank 0.7 SMBC Nikko Securities 0.7 Sumitomo Mitsui Asset Management 1.0 (ロイターニュース 中川 泉)