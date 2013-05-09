再送：ディーエヌエー<2432.T>：連結(IFRS)、13年3月当期利益455.81億円、前年比46.4 %増

再送：１５時に配信した「２０１３年３月期連結決算」の決算項目を手直しし 第１四半期予想を追加して再送します。 ［東京 9日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 第１四半期予想 売上収益（百万円） 202,467 146,501 53,900 (+38.2 %) (+13.3 %) 営業利益（百万円） 76,840 60,262 17,400 (+27.5 %) (-5.4 %) 税引き前利益（百万円） 79,215 60,349 (+31.3 %) 当期利益（百万円） 45,581 31,137 9,700 (+46.4 %) (-2.9 %) 基本的なＥＰＳ（円） 333.34 213.13 72.41 希薄後ＥＰＳ（円） 332.35 212.01 １株年間配当（円） 50.00 36.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 50.00 36.00