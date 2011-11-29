〔表〕きょうの投信設定（30日）＝15本

【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド ：ブラジルレアルコース ：豪ドルコース ：南アフリカランドコース ：資源国通貨コース ：米ドルコース ：円コース ／三井住友アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０００億円（計６０００億円） 設定額 ：── 販売会社 ：ＳＭＢＣフレンド証券 ◎ネット証券専用ファンドシリーズ ＡＲ国内バリュー株式ファンド （愛称：サムライバリュー） ／みずほ投信信託顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００億円 設定額 ：── 販売会社 ：ＳＢＩ証券、カブドットコム証券、マネックス証券、楽天証券 ◎レアメタル・フォーカス株式ファンド ／新光投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：５００億円 設定額 ：── 販売会社 ：東洋証券、新和証券、大山日ノ丸証券 ◎明治安田中国人民元建債券ファンド Ａコース（円基準）／Ｂコース（米ドル基準） ／明治安田アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：各５０億円 設定額 ：── 販売会社 ：ＳＢＩ証券、楽天証券、明治安田生命保険 ◎野村インド債券ファンド（毎月分配型） ／野村アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：５００億円 設定額 ：── 販売会社 ：藍澤証券8708.OS、香川証券、新潟証券、むさし証券 野村信託銀行、みなと銀行8543.OS、大熊本証券、 広島銀行( 8379.T ) ◎トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額 ：── 販売会社 ：日の出証券 ◎グローバルＣＢオープン 高金利通貨コース／円コース／マネープールファンド ／大和住銀投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０００億円 マネープールファンドは１００万円（自己設定） 設定額 ：── 販売会社 ：三井住友銀行