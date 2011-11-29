〔表〕きょうの投信設定（30日）＝15本

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【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】
◎ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド
：ブラジルレアルコース
：豪ドルコース
：南アフリカランドコース
：資源国通貨コース
：米ドルコース
：円コース
／三井住友アセットマネジメント
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設定上限額：各１０００億円（計６０００億円）
設定額 ：──
販売会社 ：ＳＭＢＣフレンド証券
◎ネット証券専用ファンドシリーズ ＡＲ国内バリュー株式ファンド
（愛称：サムライバリュー）
／みずほ投信信託顧問
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設定上限額：１００億円
設定額 ：──
販売会社 ：ＳＢＩ証券、カブドットコム証券、マネックス証券、楽天証券
◎レアメタル・フォーカス株式ファンド
／新光投信
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設定上限額：５００億円
設定額 ：──
販売会社 ：東洋証券、新和証券、大山日ノ丸証券
◎明治安田中国人民元建債券ファンド
Ａコース（円基準）／Ｂコース（米ドル基準）
／明治安田アセットマネジメント
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設定上限額：各５０億円
設定額 ：──
販売会社 ：ＳＢＩ証券、楽天証券、明治安田生命保険
◎野村インド債券ファンド（毎月分配型）
／野村アセットマネジメント
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設定上限額：５００億円
設定額 ：──
販売会社 ：藍澤証券8708.OS、香川証券、新潟証券、むさし証券
野村信託銀行、みなと銀行8543.OS、大熊本証券、
広島銀行(8379.T)
◎トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）
／大和証券投資信託委託
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設定上限額：１億円（自己設定）
設定額 ：──
販売会社 ：日の出証券
◎グローバルＣＢオープン
高金利通貨コース／円コース／マネープールファンド
／大和住銀投信投資顧問
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設定上限額：各１０００億円
マネープールファンドは１００万円（自己設定）
設定額 ：──
販売会社 ：三井住友銀行
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