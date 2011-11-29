30日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：１５ １０月製造業ＰＭＩ（マークィット）[JPRPMI=ECI] ０８：５０ １０月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] （予測中央値：前月比＋1.0％） １０：３０─１２：００ 西村日銀副総裁講演 １０：３０ １０月毎月勤労統計（厚生労働省） １３：４０─１４：１０ 西村日銀副総裁会見 １４：００ １０月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] （予測中央値：前年比‐6.2％） １４：００ １０月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ＊日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２９日（火） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ９月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５００ＧＭＴ ９月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長が米サンフランシスコ地区連銀の会合で講演 「世界経済の回復」 １７１５ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が米サンフランシスコ地区連銀の会合で パネル討論会の司会 １７２７ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が景気見通しについて講演 （ジョージア州アトランタ） イタリア３年・１０年物国債入札 ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） 英財務相が議会で予算・成長戦略に関する演説 ブラジル中銀金融政策会合（３０日まで） 米サンフランシスコ地区連銀、アジア経済政策コンファレンスを開催（３０日まで） （主要企業決算） Tiffany and Co ( TIF.N ) ３０日（水） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「金融政策の策定」（カリフォルニア州スタンフォード） ０５３０ＧＭＴ ７─９月インドＧＤＰ[INGDPQ=ECI] ０７００ＧＭＴ １０月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] ０７３０ＧＭＴ タイ中銀金融政策決定 ０７４５ＧＭＴ １０月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０８００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が講演（ローマ） ０８５５ＧＭＴ １１月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ １１月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １３１５ＧＭＴ １１月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCTS=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期カナダＧＤＰ １４４５ＧＭＴ １１月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁、ＳＦ地区連銀のコンファレンス で「アジア域内の政策協調」「世界の不均衡」に関するパネルディスカッションに参加 １９００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） ブラジル中銀金融政策会合（最終日） 米サンフランシスコ地区連銀、アジア経済政策コンファレンスを開催（最終日） ＷＴＯ一般理事会（ジュネーブ、１２月１日まで） 欧州議会本会議（ブリュッセル、１２月１日まで） ポルトガル議会、２０１２年度予算案の最終採決 （東京 ３０日 ロイター）