30日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：１５ １０月製造業ＰＭＩ（マークィット）[JPRPMI=ECI]
０８：５０ １０月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI]
（予測中央値：前月比＋1.0％）
１０：３０─１２：００ 西村日銀副総裁講演
１０：３０ １０月毎月勤労統計（厚生労働省）
１３：４０─１４：１０ 西村日銀副総裁会見
１４：００ １０月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI]
（予測中央値：前年比‐6.2％）
１４：００ １０月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI]
＝＝海外指標・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
２９日（火）
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
１０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI]
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI]
１５００ＧＭＴ １１月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI]
１５００ＧＭＴ ９月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI]
１６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１６３０ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長が米サンフランシスコ地区連銀の会合で講演
「世界経済の回復」
１７１５ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が米サンフランシスコ地区連銀の会合で
パネル討論会の司会
１７２７ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が景気見通しについて講演
（ジョージア州アトランタ）
イタリア３年・１０年物国債入札
ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル）
英財務相が議会で予算・成長戦略に関する演説
ブラジル中銀金融政策会合（３０日まで）
米サンフランシスコ地区連銀、アジア経済政策コンファレンスを開催（３０日まで）
（主要企業決算）
Tiffany and Co (TIF.N)
３０日（水）
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
０１００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
「金融政策の策定」（カリフォルニア州スタンフォード）
０５３０ＧＭＴ ７─９月インドＧＤＰ[INGDPQ=ECI]
０７００ＧＭＴ １０月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI]
０７３０ＧＭＴ タイ中銀金融政策決定
０７４５ＧＭＴ １０月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI]
０８００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が講演（ローマ）
０８５５ＧＭＴ １１月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI]
１０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI]
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI]
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ １１月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
１３１５ＧＭＴ １１月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
１３３０ＧＭＴ 第３・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCTS=ECI]
１３３０ＧＭＴ 第３・四半期カナダＧＤＰ
１４４５ＧＭＴ １１月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI]
１５００ＧＭＴ １０月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI]
１６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１６３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁、ＳＦ地区連銀のコンファレンス
で「アジア域内の政策協調」「世界の不均衡」に関するパネルディスカッションに参加
１９００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告
ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル）
ブラジル中銀金融政策会合（最終日）
米サンフランシスコ地区連銀、アジア経済政策コンファレンスを開催（最終日）
ＷＴＯ一般理事会（ジュネーブ、１２月１日まで）
欧州議会本会議（ブリュッセル、１２月１日まで）
ポルトガル議会、２０１２年度予算案の最終採決
（東京 ３０日 ロイター）
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