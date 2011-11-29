〔表〕新設ファンド（11月設定分）＝11月30日現在

【設定日、ファンド名／運用会社、ファンド概要、＊印は追加分】 １日 アメリカン・ニュー・ステージ・オープン ／三菱ＵＦＪ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：５００億円／設定額：４５億３９４１万円 分類 ：追加型／海外／株式 手数料 ：上限３．１５％（税込み） 信託報酬 ：純資産総額に対して年率２．１８４％（税込み） 販売会社 ：宇都宮証券、東海東京証券、西日本シティＴＴ証券、浜銀ＴＴ証券 ワイエム証券 １日 グローバル好配当株式プラス（毎月決算型） ／ニッセイアセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：５００億円／設定額：１０００万円 分類 ：追加型／内外／株式 手数料 ：上限３．１５％（税込み） 信託報酬 ：純資産総額に対して年率１．６４８５％（税込み）他 販売会社 ：内藤証券 ２日 ＹＯＵＲＭＩＲＡＩ アジア関連日本株指数上場投信 ／三井住友アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００億円／設定額：１１億２９３９万円 分類 ：追加型／国内／株式／ＥＴＦ／インデックス型 手数料 ：販売会社が決定 信託報酬 ：純資産総額に対して年率０．４２％以内（税込み） 株式の貸付指図等を行った場合、その品貸料に対して ０．５２５％以内 (税込み) 販売会社 ：ＳＭＢＣ日興証券、シティグループ証券 ８日 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ （愛称ユーロスター） ：円コース（毎月分配型） ：ユーロコース（毎月分配型） ：豪ドルコース（毎月分配型） ：ブラジルレアルコース（毎月分配型） ：資源国バスケット通貨コース（毎月分配型） ─（マネープールファンド） ／三菱ＵＦＪ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各５００億円 (マネープールファンドを除く） （マネープールファンドは自己設定１００万円） 設定額 ：（合計 ２０億００７４万円） ：円コース（毎月分配型） １８億７９８７万円 ：ユーロコース（毎月分配型） ２０００万円 ：豪ドルコース（毎月分配型） １９９６万円 ：ブラジルレアルコース（毎月分配型） ２０００万円 ：資源国バスケット通貨コース（毎月分配型） ５９８９万円 ：（マネープールファンド） １００万円 分類 ：追加型／海外／債券 手数料 ：上限３．１５％（税込み） 信託報酬 ：純資産総額に対して年率１．１６５５％（税込み）他 販売会社 ：三菱東京ＵＦＪ銀行 ８日 Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド ：円コース（毎月分配型） ：米ドルコース（毎月分配型） ：ユーロコース（毎月分配型） ：豪ドルコース（毎月分配型） ：ブラジル・レアルコース（毎月分配型） ：資源国通貨バスケットコース（毎月分配型） ─（マネープールファンド） ／東京海上アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：各５００億円（マネープールファンドを除く） （マネープールファンドは自己設定１０００万円） 設定額 ：（合計 １４３億１４３８万円） ：円コース（毎月分配型） ４９億８０８３万円 ：米ドルコース（毎月分配型） １億２９１３万円 ：ユーロコース（毎月分配型） ３１７９万円 ：豪ドルコース（毎月分配型） ３１億０７７０万円 ：ブラジル・レアルコース（毎月分配型） ５８億３１８５万円 ：資源国通貨バスケットコース（毎月分配型）２億３２０５万円 ：（マネープールファンド） １００万円 分類 ：追加型／内外／債券 手数料 ：上限３．１５％（税込み） 信託報酬 ：純資産総額に対して年率０．９６９１５％（税込み）他 販売会社 ：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 １４日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース ／損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１０００億円／設定額：２００万円 分類 ：追加型／海外／債券 手数料 ：上限３．６７５％（税込み） 信託報酬 ：純資産総額に対して年率０．９６６％（税込み）他 販売会社 ：ＳＢＩ証券、楽天証券 １５日 楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（トルコリラ）毎月分配型 ／楽天投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：５０億円／設定額：６３７万円 分類 ：追加型／海外／不動産投信 手数料 ：上限３．１５％（税込み） 信託報酬 ：純資産総額に対して年率１．４７％（税込み） 販売会社 ：楽天証券、東武証券、フィリップ証券 １６日 明治安田インドネシア債券ファンド（毎月決算型） ／明治安田アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００億円／設定額：５億３８９２万円 分類 ：追加型／海外／債券 手数料 ：上限３．１５％（税込み） 信託報酬 ：純資産総額に対して年率１．３０２％（税込み） 販売会社 ：愛媛銀行( 8541.T )、ＳＢＩ証券、楽天証券、明治安田生命保険 １６日 ダイワ・インド債券ファンド（毎月分配型） ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１億円（自己設定）／設定額：１億円 分類 ：追加型／海外／債券 手数料 ：上限３．１５％（税込み） 信託報酬 ：純資産総額に対して年率１．４０７％（税込み） 販売会社 ：大和証券キャピタル・マーケッツ １６日 インドネシア・ボンド・オープン（毎月決算型） ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１億円（自己設定）／設定額：１億円 分類 ：追加型／海外／債券 手数料 ：上限３．１５％（税込み） 信託報酬 ：純資産総額に対して年率１．４０７％（税込み） 販売会社 ：日の出証券 １８日 野村グローバル高配当株プレミアム ：円コース 毎月分散型／年２回決算型 ：通貨セレクトコース 毎月分散型／年２回決算型 ／野村アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０００億円 設定額 ：（合計 ５４５億８０１５万円） 円コース 毎月分散型 ６６億０５１２万円 年２回決算型 ５６億５１３２万円 通貨セレクトコース 毎月分散型 ３６８億５１８３万円 年２回決算型 ５４億７１８８万円 分類 ：追加型／内外／株式 手数料 ：上限４．２％以内（税込み） 信託報酬 ：純資産総額に対して年率０．９２４％（税込み）他 販売会社 ：野村証券 １８日 アジア・ハイ・イールド債券オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） ／岡三アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：各５００億円 設定額 ：為替ヘッジあり ５億８０３９万円 為替ヘッジなし ２１億９３６６万円 分類 ：追加型／海外／債券 手数料 ：上限３．６７５％（税込み） 信託報酬 ：純資産総額に対して年率１．０８１５％（税込み）他 販売会社 ：岡三証券、丸福証券 ２２日 Ｔ＆Ｄ 通