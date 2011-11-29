起債予測一覧〔表〕＝11月30日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 西日本シティ銀行<0#8327=JFI> 11/28 A 期間10年、発行額100億円、個人債 期限前償還条項付劣後債 (ノンコール5) 主幹事は東海東京 仮条件／ 利率は当初5年が1.00─1.70％、 以降が6カ月ユーロ円L+220─250bp 12月5日に起債予定 福岡銀行 <0#8326=JFI> 11/28 A 期間15年(ノンコール10) 発行額100億円 期限前償還条項付劣後債 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、 大和ＣＭ 12月上旬に起債予定 近畿日本鉄道 <0#9041=JFI> 11/25 A 期間4年、発行額200億円、個人債 主幹事は野村 仮条件／利率0.65─1.15％ 12月9日に起債予定 ＪＲ東海 <0#9022=JFI> 11/25 AA 期間3年・20年 発行額は3年債が200億円程度、 20年債が100億円、 主幹事は3年債が三菱ＵＦＪＭＳ、 大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興 20年債が三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 野村 レンジ／ 3年債：T(267回)+6─10bp 20年債：T(131回)+7─10bp 今週後半に起債予定 ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ 宇部興産 <0#4208=JFI> 11/25 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事はみずほ レンジ／L+20─22bp 今週後半に起債予定 大阪ガス <0#9532=JFI> 11/22 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、 みずほ レンジ／T(新発)+6─8bp 今週後半に起債予定 三菱倉庫 <0#9301=JFI> 11/22 AA 期間8年・10年、発行額各50億円 主幹事は 8年債がみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 10年債が大和ＣＭ レンジ／ 8年債：T(305回)+13─16bp 10年債：T(新発)+14─17bp 12月2日に起債予定 三菱商事 <0#8058=JFI> 11/22 AA 期間5年、発行額1000億円、個人債 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 仮条件／利率0.24─0.74％ 12月2日に起債予定 野村ホールディングス 11/22 A 期間10年、期限前償還条項付劣後債 <0#8604=JFI> 個人債 主幹事は野村 仮条件／利率は当初5年が1.5─2.9％ 以降が5年スワップ+1.00─2.40％ 12月9日に起債予定 A 期間10年、期限前償還条項付劣後債 主幹事は野村 仮条件／利率は当初5年が1.5─2.9％ 以降が5年スワップ+1.00─2.40％ 12月9日に起債予定 ミネベア <0#6479=JFI> 11/21 A 期間5年 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ クラレ <0#3405=JFI> 11/18 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(新発)+14─18bp 12月2日に起債予定 豊田通商 <0#8015=JFI> 11/18 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村 レンジ／T(新発)+20─28bp 12月2日に起債予定 丸井グループ <0#8252=JFI> 11/17 AA 期間3年、発行額200億円 主幹事は野村 レンジ／L+32─35bp 12月2日に起債予定 池田泉州銀行 <0#8375=JFI> 11/17 A 期間10年 期限前償還条項付劣後債 （10ノンコール5） 主幹事はＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 11/16 AA 期間6年・10年・15年 発行額は6年債が100億円程度、 10年債と15年債が各150億円程度 発行総額は500億円程度 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村 レンジ／ 6年債：T(289回)+6─8bp 10年債：T(新発)+6─8bp 15年債：T(92回)+6─9bp 今週後半に起債予定 北越紀州製紙 <0#3865=JFI> 11/16 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ レンジ／T(284回)+29─33bp 12月2日に起債予定 ＤＩＣ <0#4631=JFI> 11/16 AA 期間5年、発行額50億円 主幹事は野村 レンジ／L+22─27bp 今週後半に起債予定 トマト銀行 <0#8542=JFI> 11/14 A 期間10年(ノンコール5)、劣後債 主幹事はみずほインベ 12月に起債予定 東京地下鉄 <0#9023=JFI> 11/ 9 AA 期間10年・20年 発行額は10年債が100