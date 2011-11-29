起債予測一覧〔表〕＝11月30日現在

Markets |
【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 西日本シティ銀行<0#8327=JFI> 11/28 A 期間10年、発行額100億円、個人債 期限前償還条項付劣後債 (ノンコール5) 主幹事は東海東京 仮条件／ 利率は当初5年が1.00─1.70％、 以降が6カ月ユーロ円L+220─250bp 12月5日に起債予定 福岡銀行 <0#8326=JFI> 11/28 A 期間15年(ノンコール10) 発行額100億円 期限前償還条項付劣後債 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、 大和ＣＭ 12月上旬に起債予定 近畿日本鉄道 <0#9041=JFI> 11/25 A 期間4年、発行額200億円、個人債 主幹事は野村 仮条件／利率0.65─1.15％ 12月9日に起債予定 ＪＲ東海 <0#9022=JFI> 11/25 AA 期間3年・20年 発行額は3年債が200億円程度、 20年債が100億円、 主幹事は3年債が三菱ＵＦＪＭＳ、 大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興 20年債が三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 野村 レンジ／ 3年債：T(267回)+6─10bp 20年債：T(131回)+7─10bp 今週後半に起債予定 ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ 宇部興産 <0#4208=JFI> 11/25 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事はみずほ レンジ／L+20─22bp 今週後半に起債予定 大阪ガス <0#9532=JFI> 11/22 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、 みずほ レンジ／T(新発)+6─8bp 今週後半に起債予定 三菱倉庫 <0#9301=JFI> 11/22 AA 期間8年・10年、発行額各50億円 主幹事は 8年債がみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 10年債が大和ＣＭ レンジ／ 8年債：T(305回)+13─16bp 10年債：T(新発)+14─17bp 12月2日に起債予定 三菱商事 <0#8058=JFI> 11/22 AA 期間5年、発行額1000億円、個人債 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 仮条件／利率0.24─0.74％ 12月2日に起債予定 野村ホールディングス 11/22 A 期間10年、期限前償還条項付劣後債 <0#8604=JFI> 個人債 主幹事は野村 仮条件／利率は当初5年が1.5─2.9％ 以降が5年スワップ+1.00─2.40％ 12月9日に起債予定 A 期間10年、期限前償還条項付劣後債 主幹事は野村 仮条件／利率は当初5年が1.5─2.9％ 以降が5年スワップ+1.00─2.40％ 12月9日に起債予定 ミネベア <0#6479=JFI> 11/21 A 期間5年 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ クラレ <0#3405=JFI> 11/18 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(新発)+14─18bp 12月2日に起債予定 豊田通商 <0#8015=JFI> 11/18 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村 レンジ／T(新発)+20─28bp 12月2日に起債予定 丸井グループ <0#8252=JFI> 11/17 AA 期間3年、発行額200億円 主幹事は野村 レンジ／L+32─35bp 12月2日に起債予定 池田泉州銀行 <0#8375=JFI> 11/17 A 期間10年 期限前償還条項付劣後債 （10ノンコール5） 主幹事はＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 11/16 AA 期間6年・10年・15年 発行額は6年債が100億円程度、 10年債と15年債が各150億円程度 発行総額は500億円程度 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村 レンジ／ 6年債：T(289回)+6─8bp 10年債：T(新発)+6─8bp 15年債：T(92回)+6─9bp 今週後半に起債予定 北越紀州製紙 <0#3865=JFI> 11/16 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ レンジ／T(284回)+29─33bp 12月2日に起債予定 ＤＩＣ <0#4631=JFI> 11/16 AA 期間5年、発行額50億円 主幹事は野村 レンジ／L+22─27bp 今週後半に起債予定 トマト銀行 <0#8542=JFI> 11/14 A 期間10年(ノンコール5)、劣後債 主幹事はみずほインベ 12月に起債予定 東京地下鉄 <0#9023=JFI> 11/ 9 AA 期間10年・20年 発行額は10年債が100
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文
米中摩擦､日米と同じ道か
米中貿易摩擦は、米国の政治勢力の交代か、中国の経済的没落でしか解決しないと第一生命経済研究所の熊野英生氏は指摘。 記事の全文