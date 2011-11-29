Top News --- INVESTMENTVIEWS（11月30日午前8時現在）

Markets |
＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の番号をダブルクリックして下さい。 ＊ご契約によってはご覧いただけないニュースもあります。 ＊ウェブ版のトップニュースは以下のＵＲＬでご覧いただけます。 r.reuters.com/vas29f [ロイター INVESTMENTVIEWSが選択したトップニュース］ ◎東京モーターショーが開幕へ 各社の環境対応車が続々登場[ID:nTK0673236] ◎独ＢＭＷ(BMWG.DE)とトヨタ(7203.T)、電気自動車向けリチウムイオン電池で提携へ＝関係筋[ID:nTK8050923] ◎UPDATE1: 米ＡＭＲAMR.Nとアメリカン航空、連邦破産法11条の適用を申請[ID:nJT8051469] ◎UPDATE1: サッポロＨＤ(2501.T)、サッポロ飲料とポッカを13年1月に統合 16年に売上高1700億円へ[ID:nTK0673226] ◎UPDATE3: オリンパス(7733.T)、経営改革の社内チーム発足 高山社長主導で再生案検討へ[ID:nTK0673158] ◎加ボンバルディア(BBDb.TO)、列車設備でインドから2.14億ドルの受注[ID:nTK8050675] ◎UPDATE2: イタリア国債入札、利回りはユーロ導入以来の最高水準に上昇[ID:nTK8051033] ◎タイの洪水、アジア経済には東日本大震災以上の打撃となる可能性＝ＡＤＢ当局者[ID:nTK8050935] ◎〔焦点〕「安全資産」の地方債に魅力、利回り上昇も需要を喚起[ID:nTK0673180]
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文
米中摩擦､日米と同じ道か
米中貿易摩擦は、米国の政治勢力の交代か、中国の経済的没落でしか解決しないと第一生命経済研究所の熊野英生氏は指摘。 記事の全文