13日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ １５：００ 経団連会長会見 主な企業決算 日揮、アステラス、大成建 ＝＝海外経済・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０日（金） ０５：３０ＧＭＴ ３月インド鉱工業生産 ０６：００ＧＭＴ ３月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０８：３０ＧＭＴ ３月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １３：２５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がシカゴ地区連銀の会合で挨拶 （シカゴ） １３：３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が銀行の構造と競争に関する シカゴ地区連銀年次会合で講演（シカゴ） １８：００ＧＭＴ ４月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １８：００ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 （ワイオミング州ジャクソンホール） イタリア国債入札 Ｇ７財務相・中央銀行総裁会議（英アイルズベリ、１１日まで） １１日（土） Ｇ７財務相・中央銀行総裁会議（英アイルズベリ、最終日） パキスタン総選挙 １２日（日） １３日（月） ０５：３０ＧＭＴ ４月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） [CNIO=ECI] ０５：３０ＧＭＴ ４月インドＣＰＩ １２：３０ＧＭＴ ４月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 イタリア中・長期債入札 フランス国債入札 ユーロ圏財務相会合 米英首脳会談（ワシントン） ＝＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ １０日（金） Q1 ARCELORMITTAL SA Q1 ( ISPA.AS ) Q1 UNICREDIT SPA Q1 ( CRDI.MI ) （東京 １０日 ロイター）