1日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ 追加上場 松井証券( 8628.T ) 市場:大証１部 ０８：３０ 民主党・財務金融部門会議 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ３０年利付国債（１２月債）の発行予定額等（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ １１月新車販売（自販連・全軽自協） １５：００ 財政資金対民間収支（１１月中実績、１２月中見込）（財務省） １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １５：３０ １０月税収実績（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ＊日本時間はＧＭＴプラス９時間 ３０日（水） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「金融政策の策定」（カリフォルニア州スタンフォード） ０５３０ＧＭＴ ７─９月インドＧＤＰ[INGDPQ=ECI] ０７００ＧＭＴ １０月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] ０７３０ＧＭＴ タイ中銀金融政策決定 ０７４５ＧＭＴ １０月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０８００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が講演（ローマ） ０８５５ＧＭＴ １１月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ １１月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １３１５ＧＭＴ １１月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCTS=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期カナダＧＤＰ １４４５ＧＭＴ １１月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁、ＳＦ地区連銀のコンファレンス で「アジア域内の政策協調」「世界の不均衡」に関するパネルディスカッションに参加 １９００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） ブラジル中銀金融政策会合（最終日） 米サンフランシスコ地区連銀、アジア経済政策コンファレンスを開催（最終日） ＷＴＯ一般理事会（ジュネーブ、１２月１日まで） 欧州議会本会議（ブリュッセル、１２月１日まで） ポルトガル議会、２０１２年度予算案の最終採決 ラガルドＩＭＦ専務理事がメキシコ訪問（最終日） オバマ米大統領、遊説で経済活性化策への支持呼び掛け（ペンシルベニア州スクラントン） ノワイエ仏中銀総裁がセミナーで講演「金融セクターの次なる課題」（シンガポール） １日（木） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ １０月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０１００ＧＭＴ １１月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] ０２３０ＧＭＴ １１月中国ＰＭＩ確報値（ＨＳＢＣ） ０８００ＧＭＴ フィリピン中銀金融政策決定 ０８００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁、欧州議会本会議に年次報告提出 ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が不動産関連会合で挨拶 （米ジョージア州アトランタ） １４０５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が通信社のインタビューに応じる １５００ＧＭＴ １０月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １１月米自動車販売台数 ＷＴＯ一般理事会（ジュネーブ、最終日） 金融安定監督評議会（ＦＳＯＣ）の会合（２日まで）ガイトナー米財務長官、タルーロＦＲＢ理事ら出席 欧州議会本会議（ブリュッセル、最終日） １１月の米主要小売業売上高 ラガルド国際通貨基金（ＩＭＦ）専務理事がブラジル訪問 （東京 １日 ロイター）