1日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
追加上場 松井証券(8628.T) 市場:大証１部
０８：３０ 民主党・財務金融部門会議
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省）
１０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ ３０年利付国債（１２月債）の発行予定額等（財務省）
１２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省）
１４：００ １１月新車販売（自販連・全軽自協）
１５：００ 財政資金対民間収支（１１月中実績、１２月中見込）（財務省）
１５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
１５：３０ １０月税収実績（財務省）
＝＝海外指標・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
３０日（水）
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
０１００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
「金融政策の策定」（カリフォルニア州スタンフォード）
０５３０ＧＭＴ ７─９月インドＧＤＰ[INGDPQ=ECI]
０７００ＧＭＴ １０月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI]
０７３０ＧＭＴ タイ中銀金融政策決定
０７４５ＧＭＴ １０月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI]
０８００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が講演（ローマ）
０８５５ＧＭＴ １１月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI]
１０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI]
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI]
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ １１月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
１３１５ＧＭＴ １１月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
１３３０ＧＭＴ 第３・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCTS=ECI]
１３３０ＧＭＴ 第３・四半期カナダＧＤＰ
１４４５ＧＭＴ １１月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI]
１５００ＧＭＴ １０月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI]
１６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１６３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁、ＳＦ地区連銀のコンファレンス
で「アジア域内の政策協調」「世界の不均衡」に関するパネルディスカッションに参加
１９００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告
ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル）
ブラジル中銀金融政策会合（最終日）
米サンフランシスコ地区連銀、アジア経済政策コンファレンスを開催（最終日）
ＷＴＯ一般理事会（ジュネーブ、１２月１日まで）
欧州議会本会議（ブリュッセル、１２月１日まで）
ポルトガル議会、２０１２年度予算案の最終採決
ラガルドＩＭＦ専務理事がメキシコ訪問（最終日）
オバマ米大統領、遊説で経済活性化策への支持呼び掛け（ペンシルベニア州スクラントン）
ノワイエ仏中銀総裁がセミナーで講演「金融セクターの次なる課題」（シンガポール）
１日（木）
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
００３０ＧＭＴ １０月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI]
０１００ＧＭＴ １１月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI]
０２３０ＧＭＴ １１月中国ＰＭＩ確報値（ＨＳＢＣ）
０８００ＧＭＴ フィリピン中銀金融政策決定
０８００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁、欧州議会本会議に年次報告提出
０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI]
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１４００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が不動産関連会合で挨拶
（米ジョージア州アトランタ）
１４０５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が通信社のインタビューに応じる
１５００ＧＭＴ １０月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI]
１５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI]
１６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１１月米自動車販売台数
ＷＴＯ一般理事会（ジュネーブ、最終日）
金融安定監督評議会（ＦＳＯＣ）の会合（２日まで）ガイトナー米財務長官、タルーロＦＲＢ理事ら出席
欧州議会本会議（ブリュッセル、最終日）
１１月の米主要小売業売上高
ラガルド国際通貨基金（ＩＭＦ）専務理事がブラジル訪問
（東京 １日 ロイター）
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