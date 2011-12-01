追加：起債予測一覧〔表〕＝12月1日現在

追加：・兵庫県を地方債に追加しました。 ・りそな銀行を社債発行登録企業（別表）に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- ナブテスコ ( 6268.T ) 11/30 A 期間5年 主幹事は大和ＣＭ、野村 西日本シティ銀行<0#8327=JFI> 11/28 AA 期間10年、発行額100億円、個人債 期限前償還条項付劣後債 (ノンコール5) 主幹事は東海東京 仮条件／ 利率は当初5年が1.00─1.70％、 以降が6カ月ユーロ円L+220─250bp 12月5日に起債予定 福岡銀行 <0#8326=JFI> 11/28 AA 期間15年(ノンコール10) 発行額100億円 期限前償還条項付劣後債 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、 大和ＣＭ レンジ／L+80─100bp 12月上旬に起債予定 近畿日本鉄道 <0#9041=JFI> 11/25 A 期間4年、発行額200億円、個人債 主幹事は野村 仮条件／利率0.65─1.15％ 12月9日に起債予定 ＪＲ東海 <0#9022=JFI> 11/25 AA 期間3年・20年 発行額は3年債が200億円程度、 20年債が100億円、 主幹事は3年債が三菱ＵＦＪＭＳ、 大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興 20年債が三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 野村 レンジ／ 3年債：T(267回)+8─9bp 20年債：T(131回)+8─9bp 最速12月2日に起債予定 ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ 宇部興産 <0#4208=JFI> 11/25 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事はみずほ レンジ／L+20bp 12月2日に起債予定 大阪ガス <0#9532=JFI> 11/22 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、 みずほ レンジ／T(319回)+7bp 12月2日に起債予定 三菱倉庫 <0#9301=JFI> 11/22 AA 期間8年・10年、発行額各50億円 主幹事は 8年債がみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 10年債が大和ＣＭ レンジ／ 8年債：T(305回)+13bp 10年債：T(319回)+14bp 12月2日に起債予定 三菱商事 <0#8058=JFI> 11/22 AA 期間5年、発行額1000億円、個人債 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 仮条件／利率0.24─0.74％ 12月2日に起債予定 野村ホールディングス 11/22 A 期間10年、期限前償還条項付劣後債 <0#8604=JFI> 個人債 主幹事は野村 仮条件／利率は当初5年が1.5─2.9％ 以降が5年スワップ+1.00─2.40％ 12月9日に起債予定 A 期間10年、期限前償還条項付劣後債 主幹事は野村 仮条件／利率は当初5年が1.5─2.9％ 以降が5年スワップ+1.00─2.40％ 12月9日に起債予定 ミネベア <0#6479=JFI> 11/21 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(284回)+29─33bp 来週前半に起債予定 クラレ <0#3405=JFI> 11/18 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(319回)+15bp 12月2日に起債予定 豊田通商 <0#8015=JFI> 11/18 AA 期間10年、発行額300億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村 レンジ／T(319回)+26bp 12月2日に起債予定 丸井グループ <0#8252=JFI> 11/17 AA 期間3年、発行額200億円 主幹事は野村 レンジ／L+34bp 12月2日に起債予定 池田泉州銀行 <0#8375=JFI> 11/17 AA 期間10年、発行額50億円 期限前償還条項付劣後債 （10ノンコール5） 主幹事はＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／L+140─165bp 12月上旬に起債予定 ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 11/16 AA 期間6年・10年・15年 発行額は6年債が100億円、 10年債と15年債が各200億円 発行総額は500億円程度 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村 レンジ／ 6年債：T(289回)+7bp 10年債：T(319回)+7bp 15年債：T(92回)+7bp 12月2日に起債予定 北越紀州製紙 <0#3865=JFI> 11/16 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ レンジ／T(284回)+30bp 12月2日に起債予定