シドニー株式市場・午前＝大幅続伸、日米欧中銀の協調策好感

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（カッコ内は前営業日比） Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００指数 4224.7 （＋104.9）日本時間午前１０時１７分 寄り付き 4157.5 （＋37.7） 前営業日終値 4119.8 (＋17.7） -------------------------------------------------------------------------------- ［１日 ロイター］ 午前のシドニー株式市場は大幅続伸。日米欧の中央銀行が打ち出 した外貨供給拡充の協調策に加え、中国人民銀行（中央銀行）の預金準備率引き下げ発表 を受け、世界的に株価が上昇、金属価格も上げている。 日本時間午前１０時１７分現在のＳ＆Ｐ／ＡＳＸ２００指数 は１０２．８ポイ ント（２．４９％）高の４２２２．６。
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