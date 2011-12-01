2日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：００ 民主党・財務金融部門資本市場・企業統治ワーキングチーム ０８：１５ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ７─９月法人企業統計[JPBUSX=ECI]（財務省） ０８：５０ １１月マネタリーベース（日銀） １４：００ 東京電力 福島原発事故調査報告（中間報告） １５：００過ぎ １１月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテ） １７：００ 買入消却入札による買入れの詳細及び累計（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ＊日本時間はＧＭＴプラス９時間 １日（木） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ １０月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０１００ＧＭＴ １１月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] ０２３０ＧＭＴ １１月中国ＰＭＩ確報値（ＨＳＢＣ） ０６４５ＧＭＴ 第３・四半期スイスＧＤＰ ０８００ＧＭＴ フィリピン中銀金融政策決定 ０８００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁、欧州議会本会議に年次報告提出 ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １３００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官、金融安定監督評議会の会合で講演 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が不動産関連会合で挨拶 （米ジョージア州アトランタ） １４０５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が通信社のインタビューに応じる １５００ＧＭＴ １０月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７３０ＧＭＴ サルコジ仏大統領、ユーロと欧州について演説 スペイン国債入札 １１月米自動車販売台数 ＷＴＯ一般理事会（ジュネーブ、最終日） 金融安定監督評議会（ＦＳＯＣ）の会合（２日まで）ガイトナー米財務長官、タルーロＦＲＢ理事ら出席 欧州議会本会議（ブリュッセル、最終日） １１月の米主要小売業売上高 ラガルドＩＭＦ専務理事がブラジル訪問 ２日（金） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １４００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演「米国の財政課題」 （米テキサス州ダラス） １５００ＧＭＴ 米フィラデルフィア地区連銀のフォーラムで プロッサー総裁があいさつ １８３０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が景気に 金融安定監督評議会（ＦＳＯＣ）の会合（最終日） 英仏首脳会談（ロンドン） メキシコ中銀が金利決定会合 ３日（土） ４日（日） ロシア議会選 スロベニア議会選 クロアチア議会選挙 （東京 ２日 ロイター）