起債予測一覧〔表〕＝12月2日現在

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【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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ナブテスコ (6268.T) 11/30 A 期間5年
主幹事は大和ＣＭ、野村
西日本シティ銀行<0#8327=JFI> 11/28 AA 期間10年、発行額100億円、個人債
期限前償還条項付劣後債
(ノンコール5)
主幹事は東海東京
仮条件／
利率は当初5年が1.00─1.70％、
以降が6カ月ユーロ円L+220─250bp
12月5日に起債予定
福岡銀行 <0#8326=JFI> 11/28 AA 期間15年(ノンコール10)
発行額100億円
期限前償還条項付劣後債
主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
レンジ／L+80─100bp
12月上旬に起債予定
近畿日本鉄道 <0#9041=JFI> 11/25 AA 期間4年、発行額200億円、個人債
主幹事は野村
仮条件／利率0.65─1.15％
12月9日に起債予定
ＪＲ東海 <0#9022=JFI> 11/25 AA 期間3年・20年
発行額は3年債が200億円程度、
20年債が100億円、
主幹事は3年債が三菱ＵＦＪＭＳ、
大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興
20年債が三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
野村
レンジ／
3年債：T(267回)+8─9bp
20年債：T(131回)+8─9bp
最速12月2日に起債予定
ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、
みずほ
宇部興産 <0#4208=JFI> 11/25 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事はみずほ
レンジ／L+20bp
12月2日に起債予定
大阪ガス <0#9532=JFI> 11/22 AA 期間10年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、
みずほ
レンジ／T(319回)+7bp
12月2日に起債予定
三菱倉庫 <0#9301=JFI> 11/22 AA 期間8年・10年、発行額各50億円
主幹事は
8年債がみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
10年債が大和ＣＭ
レンジ／
8年債：T(305回)+13bp
10年債：T(319回)+14bp
12月2日に起債予定
三菱商事 <0#8058=JFI> 11/22 AA 期間5年、発行額1000億円、個人債
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
仮条件／利率0.24─0.74％
12月2日に起債予定
野村ホールディングス 11/22 AA 期間10年、期限前償還条項付劣後債
<0#8604=JFI> 個人債
主幹事は野村
仮条件／利率は当初5年が1.5─2.9％
以降が5年スワップ+1.00─2.40％
12月9日に起債予定
AA 期間10年、期限前償還条項付劣後債
主幹事は野村
仮条件／利率は当初5年が1.5─2.9％
以降が5年スワップ+1.00─2.40％
12月9日に起債予定
ミネベア <0#6479=JFI> 11/21 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(284回)+29─33bp
来週前半に起債予定
クラレ <0#3405=JFI> 11/18 AA 期間10年、発行額100億円
主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興
レンジ／T(319回)+15bp
12月2日に起債予定
豊田通商 <0#8015=JFI> 11/18 AA 期間10年、発行額300億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村
レンジ／T(319回)+26bp
12月2日に起債予定
丸井グループ <0#8252=JFI> 11/17 AA 期間3年、発行額200億円
主幹事は野村
レンジ／L+34bp
12月2日に起債予定
池田泉州銀行 <0#8375=JFI> 11/17 AA 期間10年、発行額50億円
期限前償還条項付劣後債
（10ノンコール5）
主幹事はＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／L+140─165bp
12月上旬に起債予定
ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 11/16 AA 期間6年・10年・15年
発行額は6年債が100億円、
10年債と15年債が各200億円
発行総額は500億円程度
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村
レンジ／
6年債：T(289回)+7bp
10年債：T(319回)+7bp
15年債：T(92回)+7bp
12月2日に起債予定
北越紀州製紙 <0#3865=JFI> 11/16 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
レンジ／T(284回)+30bp
12月2日に起債予定
ＤＩＣ <0#4631=JFI> 11/16 AA 期間5年、発行額50億円
主幹事は野村
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