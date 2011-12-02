UPDATE1: ＤＩＣ<4631.T>、5年・50億円ＳＢの発行条件を決定＝利率0.81％

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［東京 ２日 ロイター］ 野村証券によると、ＤＩＣ(4631.T)<0#4631=JFI>は期間５
年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額５０億円。
利率 ０．８１％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．２４％
【 発行概要一覧 】
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銘柄 ＤＩＣ 募集期間 １２月２日
第３５回国内普通社債 払込日 １２月８日
発行額 ５０億円 各社債の金額 １億円
期間 ５年 引受会社 野村証券（単独）
利率 ０．８１％ 財務代理人 みずほコーポレート銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ─（ＪＣＲ）
応募者利回り ０．８１０％
償還日 ２０１６年１２月８日
利払日 ６月、１２月の各８日
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・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
（ロイターニュース 寺脇麻理）
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