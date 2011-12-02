UPDATE1: ユナイテッド・アーバン<8960.T>、期間5年の投資法人債発行条件を決定＝利率1.12％

［東京 ２日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケッツによると、ユナイテッド ・アーバン投資法人( 8960.T )<0#8960=JFI>は、期間５年の投資法人債の発行条件を決定し た。発行額３０億円。 利率 １．１２％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．５５％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 ユナイテッド・アーバン 募集期間 １２月２日 投資法人第６回投資法人債 払込日 １２月９日 発行額 ３０億円 各投資法人債 １億円 期間 ５年 の金額 利率 １．１２％ 引受会社 大和証券キャピタル・ 発行価格 １００円 マーケッツ（単独） 応募者利回り １．１２０％ 財務代理人 住友信託銀行 償還日 ２０１６年１２月９日 格付け・予定 ＡＡ─（ＪＣＲ） 利払日 ６月、１２月の各９日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受手数料：４０銭 （ロイターニュース 片山直幸）