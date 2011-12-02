UPDATE1: ユナイテッド・アーバン<8960.T>、期間5年の投資法人債発行条件を決定＝利率1.12％

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［東京 ２日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケッツによると、ユナイテッド
・アーバン投資法人(8960.T)<0#8960=JFI>は、期間５年の投資法人債の発行条件を決定し
た。発行額３０億円。
利率 １．１２％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．５５％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 ユナイテッド・アーバン 募集期間 １２月２日
投資法人第６回投資法人債 払込日 １２月９日
発行額 ３０億円 各投資法人債 １億円
期間 ５年 の金額
利率 １．１２％ 引受会社 大和証券キャピタル・
発行価格 １００円 マーケッツ（単独）
応募者利回り １．１２０％ 財務代理人 住友信託銀行
償還日 ２０１６年１２月９日 格付け・予定 ＡＡ─（ＪＣＲ）
利払日 ６月、１２月の各９日
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・引受手数料：４０銭
（ロイターニュース 片山直幸）
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