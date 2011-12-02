UPDATE1: ユナイテッド・アーバン<8960.T>、期間3年の個人向け投資法人債発行条件を決定＝利率1.00％

Investing |
［東京 ２日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケッツによると、ユナイテッド
・アーバン投資法人(8960.T)<0#8960=JFI>は、期間３年の投資法人債の発行条件を決定し
た。発行額７０億円。個人投資家向けに販売する。
利率 １．００％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．５４％
【 発行条件一覧 】
--------------------------------------------------------------------------------
銘柄 ユナイテッド・アーバン 募集期間 １２月 ５日─１４日
投資法人第５回投資法人債 払込日 １２月１６日
発行額 ７０億円 各債券の金額 １００万円
期間 ３年 引受会社 大和証券キャピタル・
利率 １．００％ マーケッツ（単独）
発行価格 １００円 投資法人債 三菱ＵＦＪ信託銀行
応募者利回り １．０００％ 管理者
償還日 ２０１４年１２月１６日 格付け・予定 ＡＡ─（ＪＣＲ）
利払日 ６月、１２月の各１６日
--------------------------------------------------------------------------------
・引受手数料：４５銭
（ロイターニュース 片山直幸）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文