UPDATE1: ユナイテッド・アーバン<8960.T>、期間3年の個人向け投資法人債発行条件を決定＝利率1.00％

［東京 ２日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケッツによると、ユナイテッド ・アーバン投資法人( 8960.T )<0#8960=JFI>は、期間３年の投資法人債の発行条件を決定し た。発行額７０億円。個人投資家向けに販売する。 利率 １．００％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．５４％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 ユナイテッド・アーバン 募集期間 １２月 ５日─１４日 投資法人第５回投資法人債 払込日 １２月１６日 発行額 ７０億円 各債券の金額 １００万円 期間 ３年 引受会社 大和証券キャピタル・ 利率 １．００％ マーケッツ（単独） 発行価格 １００円 投資法人債 三菱ＵＦＪ信託銀行 応募者利回り １．０００％ 管理者 償還日 ２０１４年１２月１６日 格付け・予定 ＡＡ─（ＪＣＲ） 利払日 ６月、１２月の各１６日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受手数料：４５銭 （ロイターニュース 片山直幸）