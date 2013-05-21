追加：〔表〕きょうの投信設定（21日）＝6本

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＊設定額を追加しました。
【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】
◎バンク・キャピタル証券ファンド２０１３─０５
／パインブリッジ・インベストメンツ
───────────────────────────────────────
設定上限額：５０億円
設定額 ：４９億９２２９万円
販売会社 ：静銀ティーエム証券
◎ダイワ・ツインポート 北米株＆米国ハイイールド債（限定追加型）
─Ｈ＆ＭＡＣ─
／大和証券投資信託委託
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設定上限額：１０５０億円
設定額 ：公表は午後
販売会社 ：大和証券
◎米国エネルギー革命関連ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
米国エネルギー革命関連ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
／野村アセットマネジメント
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設定上限額：各１０００億円
設定額 ：公表は夕方
販売会社 ：みずほ銀行
◎ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
／ＤＩＡＭアセットマネジメント
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設定上限額：５００億円
設定額 ：５７億５３０８万円
販売会社 ：丸三証券(8613.T)、岩井コスモ証券、静岡東海証券、ＳＢＩ証券
◎ＤＩＡＭジャパン
／ＤＩＡＭアセットマネジメント
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設定上限額：５００億円
設定額 ：２億円
販売会社 ：ＳＢＩ証券、あかつき証券、マネックス証券
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