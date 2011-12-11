〔表〕きょうの投信設定（12日）＝4本

【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎グローバルＣＢプラス（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジあり） ／国際投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各５００億円 設定額 ：── 販売会社 ：三菱ＵＦＪ信託銀行 ◎みずほ日本割安株ファンド（繰上償還条項付） ／みずほ投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：５００億円 設定額 ：── 販売会社 ：みずほ証券 ◎ＴＣＡグローバル・キャピタルファンド（毎月決算型）＜愛称：スマートロボ＞ ／住信アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額 ：── 販売会社 ：住友信託銀行