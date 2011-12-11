12日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：５０ １１月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI] （予測中央値：前年比＋1.5％） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １１：３０─１２：００ 新日本監査法人、委員会の会見 １１：４０─１２：００ 社会保障・税一体改革に関する関係5大臣会合 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ １１月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：００ １１月工作機械受注（日本工作機械工業会） １５：３０ 投信概況 １５：３０─１７：００ 国家戦略会議 １７：１５めど 古川国家戦略相会見 五十嵐財務副大臣会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ＊日本時間はＧＭＴプラス９時間 ９日（金） ０１３０ＧＭＴ １１月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５３０ＧＭＴ １１月中国小売売上高、鉱工業生産、固定資産投資（国家統計局） ０７００ＧＭＴ １１月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７００ＧＭＴ １０月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０７４５ＧＭＴ １０月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １４５５ＧＭＴ １２月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] ＥＵ首脳会議 １０（土） １１月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 米共和党、アイオワ州で大統領候補者らの討論会 １０─１５日 １１月中国新規融資（中国人民銀行） １２日（月） ００３０ＧＭＴ １０月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０７４５ＧＭＴ １０月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １９００ＧＭＴ １１月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （東京 １２日 ロイター）