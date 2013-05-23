新規上場企業の横顔：ＩＣＤＡホールディングス（6月27日ジャスダック上場）

［東京 ２３日 ロイター］ ６月２７日にジャスダック上場予定の 「ＩＣＤＡホールディングス」 3184.OS の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 三重県鈴鹿市飯野寺家町 ≪事業内容≫ 自動車販売関連事業及び自動車リサイクル事業を行う子会社 の経営管理業務 ≪代表者≫ 代表取締役社長：向井 弘光 ≪資本金≫ 9億0150万円 ≪発行済み株式数≫ 96万株（2012年3月31日現在） ≪従業員数≫ 19名（2013年4月30日現在） ≪業績≫ 2012年3月期 2011年3月期 営業収益（千円） 432,981 422,804 経常利益（千円） 82,499 78,946 当期利益（千円） 81,704 78,656 １株当たり利益（円） 85.11 89.34 １株当たり純資産額（円） 1,503.85 1,468.74 配当（円） 75.00 50.00 ≪業績・連結≫ 2012年3月期 2011年3月期 売上高（千円） 21,328,621 19,058,175 経常利益（千円） 621,684 500,780 当期利益（千円） 330,198 232,916 １株当たり利益（円） 343.96 264.55 １株当たり純資産額（円） 2,025.20 1,729.57 ≪総資産≫ （千円） 2,313,952（2012年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 1,443,693（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） エム・エフ 27.77 500,670 向井 弘光 23.31 420,210 向井 俊樹 15.61 281,430 社員持ち株会 8.92 160,810 向井 なよ子 4.66 83,970 向井 末安 3.02 54,540 向井 崇 2.69 48,510 滝本 理絵 1.50 27,000 森尾 明 1.45 26,190 江藤 隆仁 1.36 24,570 ≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託銀行 ≪仮条件決定日≫ ２０１３年６月７日 ≪需要予測期間≫ ２０１３年６月１１日から６月１７日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１３年６月１８日 ≪申込期間≫ ２０１３年６月１９日から６月２４日 (以上、2013年5月22日現在) ＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS> ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS> 新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>