13日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
新規上場 サンセイランディック3277.OS ジャスダック市場 公開価格５００円
０８：５０ １０月第３次産業活動指数（経産省）
１０：００ 閣議、閣議後会見
１１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ、３カ月物
１４：００ ２０１２年自動車タイヤ国内需要見通し（日本自動車タイヤ協会）
１５：００ １１月投信概況（投信協会）
＝＝海外指標・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
１２日（月）
００３０ＧＭＴ １０月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI]
０５３０ＧＭＴ １０月インド鉱工業生産[INIP=ECI]
０７００ＧＭＴ １１月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI]
０７４５ＧＭＴ １０月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
１６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
１８００ＧＭＴ 米財務省３年債入札
１９００ＧＭＴ １１月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI]
キャメロン英首相、ＥＵ首脳会議の結果について議会で説明
トロイカ調査団がギリシャ入り
ギリシャと民間債券保有団との協議
中国の中央経済工作会議（１４日までの予定）
１３日（火）
０６３０ＧＭＴ １１月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
０９３０ＧＭＴ １１月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
１０００ＧＭＴ １２月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３３０ＧＭＴ １１月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１５００ＧＭＴ １０月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
１６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札
１８００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札
１９１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[FED/FOMC]
中国の中央経済工作会議（１４日までの予定）
ＥＣＢ１週間物定例オペ
欧州入札予定：スペイン短期国債
ベルギー短期国債
ギリシャ短期国債
＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝
13 Dec Q3 FY12 Best Buy Co Inc (BBY.N)
（東京 １３日 ロイター）
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