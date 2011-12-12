13日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ 新規上場 サンセイランディック3277.OS ジャスダック市場 公開価格５００円 ０８：５０ １０月第３次産業活動指数（経産省） １０：００ 閣議、閣議後会見 １１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ、３カ月物 １４：００ ２０１２年自動車タイヤ国内需要見通し（日本自動車タイヤ協会） １５：００ １１月投信概況（投信協会） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ＊日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２日（月） ００３０ＧＭＴ １０月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０５３０ＧＭＴ １０月インド鉱工業生産[INIP=ECI] ０７００ＧＭＴ １１月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １０月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １９００ＧＭＴ １１月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] キャメロン英首相、ＥＵ首脳会議の結果について議会で説明 トロイカ調査団がギリシャ入り ギリシャと民間債券保有団との協議 中国の中央経済工作会議（１４日までの予定） １３日（火） ０６３０ＧＭＴ １１月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] １０００ＧＭＴ １２月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １９１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[FED/FOMC] 中国の中央経済工作会議（１４日までの予定） ＥＣＢ１週間物定例オペ 欧州入札予定：スペイン短期国債 ベルギー短期国債 ギリシャ短期国債 ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ 13 Dec Q3 FY12 Best Buy Co Inc ( BBY.N ) （東京 １３日 ロイター）