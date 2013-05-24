新規上場企業の横顔：ジェイエスエス（6月27日ジャスダック上場）

［東京 ２４日 ロイター］ ６月２７日にジャスダック上場予定の 「ジェイエスエス」 6074.OS の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 大阪府大阪市西区土佐堀 ≪事業内容≫ スイミングスクールの運営，指導業務の受託及び水着等の販 売 ≪代表者≫ 代表取締役社長：藤木 孝夫 ≪資本金≫ 3億0669万円 ≪発行済み株式数≫ 195万8028株（2012年3月31日現在） ≪従業員数≫ 476名（2013年3月31日現在） ≪業績≫ 2012年3月期 2011年3月期 売上高（千円） 6,917,381 6,923,815 経常利益（千円） 190,925 249,092 当期利益（千円） 126,466 299,164 １株当たり利益（円） 72.76 163.51 １株当たり純資産額（円） 510.89 438.20 配当（円） 5.00 0.00 ≪総資産≫ （千円） 4,558,989（2012年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 887,942（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） ＦＶＣグロース投資事業有限責任組合 31.68 640,000 ジェイエスエス 12.13 245,000 江崎グリコ 9.18 185,528 奥村 征照 7.02 141,700 三井住友海上Ｃ２００５Ｖ投資事業有限責任組合 4.95 100,000 ＦＶＣリテール投資事業有限責任組合 2.97 60,000 ニッセイ・キャピタル３号投資事業有限責任組合 2.48 50,000 藤木 孝夫 2.39 48,200 従業員持株会 2.33 47,000 関西サービス 1.98 40,000 ≪監査人≫ 京都監査法人 ≪株式名簿管理人≫ みずほ信託銀行 ≪仮条件決定日≫ ２０１３年６月７日 ≪需要予測期間≫ ２０１３年６月１１日から６月１７日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１３年６月１８日 ≪申込期間≫ ２０１３年６月２０日から６月２５日 (以上、2013年5月24日現在) ＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS> ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS> 新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>