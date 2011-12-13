UPDATE1: トマト銀行<8542.T>、10年・50億円の期限前償還条項付劣後債発行条件を決定

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［東京 １３日 ロイター］ みずほインベスターズ証券によると、トマト銀行
(8542.T)<0#8542=JFI>は、期間１０年の期限前償還条項付劣後債の発行条件を決定した。
発行額５０億円。
利率 当初５年：２．８４％
以降：６カ月ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）
＋３．８０％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ＋２．３０％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 トマト銀行第２回 募集期間 １２月１４日─２１日
期限前償還条項付劣後債 払込日 １２月２２日
発行額 ５０億円 各社債の金額 １０００万円
期間 １０年 主幹事 みずほインベスターズ証券
利率 上記参照 社債管理者 みずほコーポレート銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 ＢＢＢ（ＪＣＲ）
償還日 ２０２１年１２月２２日
利払日 ６月、１２月の各２２日
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・引受手数料：４５銭
・引受証券と引受額（単位：億円）
みずほインベスターズ証４５ みずほ証５
・期限前償還条項：本社債の元金は、その全部を金融庁の承認を得たうえで、
２０１６年１２月２２日以降に到来するいずれかの利息の支払い期日に
各社債の金額１００円につき１００円の割合で期限前償還が可能。
（ロイターニュース 片山直幸）
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