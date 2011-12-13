UPDATE1: トマト銀行<8542.T>、10年・50億円の期限前償還条項付劣後債発行条件を決定

［東京 １３日 ロイター］ みずほインベスターズ証券によると、トマト銀行 ( 8542.T )<0#8542=JFI>は、期間１０年の期限前償還条項付劣後債の発行条件を決定した。 発行額５０億円。 利率 当初５年：２．８４％ 以降：６カ月ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利） ＋３．８０％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ＋２．３０％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 トマト銀行第２回 募集期間 １２月１４日─２１日 期限前償還条項付劣後債 払込日 １２月２２日 発行額 ５０億円 各社債の金額 １０００万円 期間 １０年 主幹事 みずほインベスターズ証券 利率 上記参照 社債管理者 みずほコーポレート銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＢＢＢ（ＪＣＲ） 償還日 ２０２１年１２月２２日 利払日 ６月、１２月の各２２日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受手数料：４５銭 ・引受証券と引受額（単位：億円） みずほインベスターズ証４５ みずほ証５ ・期限前償還条項：本社債の元金は、その全部を金融庁の承認を得たうえで、 ２０１６年１２月２２日以降に到来するいずれかの利息の支払い期日に 各社債の金額１００円につき１００円の割合で期限前償還が可能。 （ロイターニュース 片山直幸）