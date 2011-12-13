14日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
新規上場 ネクソン(3659.T) 東証１部市場 公開価格１３００円
時間未定 オリンパス、大王製紙 ４─９月期決算発表
１０：００─１１：４５ ＮＥＣ、Ｒ＆Ｄ事業説明会
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省）
１３：３０ １０月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI]
１２：４０─１４：００ 前原民主党政調会長講演
１４：３０─１６：００ 孫・ソフトバンク社長創設の自然エネルギー財団
トーマス・コーベリエル理事長会見
１４：００─１６：００ 民主党税調・社保調査会合同会議
政府税制調査会社会保障・税一体改革作業チーム
１５：００ 財政制度等審議会財政投融資分科会
＝＝海外指標・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
１３日（火）
０６３０ＧＭＴ １１月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
０９３０ＧＭＴ １１月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
１０００ＧＭＴ １２月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３３０ＧＭＴ １１月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１５００ＧＭＴ １０月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
１６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札
１８００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札
１９１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[FED/FOMC]
中国の中央経済工作会議（１４日まで・関係筋情報）
ＥＣＢ１週間物定例オペ
欧州国債入札：ベルギー、ギリシャ、スペイン、ＥＦＳＦ債（独連銀）
＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝
なし
１４日（水）
０６３０ＧＭＴ １１月インド卸売物価指数[INWPI=ECI]
０９３０ＧＭＴ １０月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１３００ＧＭＴ ノルウェー中銀金利発表
１３３０ＧＭＴ １１月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
１３３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（アトランタ）
１８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札
ＯＰＥＣ総会（ウィーン）
中国の中央経済工作会議（最終日・関係筋情報）
欧州国債入札：イタリア、ドイツ連邦２年債
＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝
なし
（東京 １４日 ロイター）
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