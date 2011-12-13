14日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ 新規上場 ネクソン( 3659.T ) 東証１部市場 公開価格１３００円 時間未定 オリンパス、大王製紙 ４─９月期決算発表 １０：００─１１：４５ ＮＥＣ、Ｒ＆Ｄ事業説明会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省） １３：３０ １０月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １２：４０─１４：００ 前原民主党政調会長講演 １４：３０─１６：００ 孫・ソフトバンク社長創設の自然エネルギー財団 トーマス・コーベリエル理事長会見 １４：００─１６：００ 民主党税調・社保調査会合同会議 政府税制調査会社会保障・税一体改革作業チーム １５：００ 財政制度等審議会財政投融資分科会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ＊日本時間はＧＭＴプラス９時間 １３日（火） ０６３０ＧＭＴ １１月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] １０００ＧＭＴ １２月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １９１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[FED/FOMC] 中国の中央経済工作会議（１４日まで・関係筋情報） ＥＣＢ１週間物定例オペ 欧州国債入札：ベルギー、ギリシャ、スペイン、ＥＦＳＦ債（独連銀） ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ なし １４日（水） ０６３０ＧＭＴ １１月インド卸売物価指数[INWPI=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３００ＧＭＴ ノルウェー中銀金利発表 １３３０ＧＭＴ １１月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １３３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（アトランタ） １８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 ＯＰＥＣ総会（ウィーン） 中国の中央経済工作会議（最終日・関係筋情報） 欧州国債入札：イタリア、ドイツ連邦２年債 ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ なし （東京 １４日 ロイター）