起債予測一覧〔表〕＝12月14日現在

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【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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三菱地所 <0#8802=JFI> 12/13 AA 期間5年・10年、発行額各100億円
主幹事は5年債が野村、ＪＰモルガン
ドイツ、10年債がＪＰモルガン、
ドイツ、野村
レンジ／
5年債：T(284回)+10─13bp
10年債：T(319回)+10─13bp
12月16日に起債予定
テルモ (4543.T) 12/12 A 期間3年・5年
主幹事は3年債が野村、みずほ、ＧＳ
5年債がみずほ、野村、ＧＳ
りそな銀行 <0#8319=JFI> 12/ 9 AA 期間15年、発行額100億円程度
劣後債
主幹事は野村、大和ＣＭ、メリル
レンジ／T(92回)+93─96bp
最速12月15日に起債予定
伊藤忠商事 <0#8001=JFI> 12/ 8 AA 期間7年、発行額100億円
主幹事はＳＭＢＣ日興、ＪＰモルガン
レンジ／T(298回)+16─18bp
12月14日に起債予定
東京ガス <0#9531=JFI> 12/ 6 AA 期間20年、発行額100億円程度
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(新発)+8─10bp
12月16日に起債予定
ほくほくフィナンシャル 12/ 6 AA 期間10年(ノンコール5)、
グループ <0#8377=JFI> 発行額80億円程度
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ
レンジ／L+98bp
12月16日以降に起債予定
福岡銀行 <0#8326=JFI> 11/28 AA 期間15年(ノンコール10)
発行額100億円
期限前償還条項付劣後債
主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
レンジ／L+92bp
12月14日に起債予定
ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、
みずほ
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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都市再生機構 12/13 A 期間3・5・10年
<0#0917=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ
2012年2月に起債予定
高速道路機構 12/ 8 AA 期間4年・10年、発行額は各300億円
<0#0905=JFI> 入札方式
12月14日に起債予定
日本政策投資銀行 11/16 A 期間3年・5年
<0#0903=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ
発行時期は第4・四半期を予定
中部国際空港 11/ 9 A 期間5年
<0#0941=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村
国立大学財務・ 10/20 A 期間5年、発行額50億円
経営センター 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#1286=JFI>
日本学生支援機構 11/21 A 期間2年、発行額は400億円
<0#0948=JFI> 主幹事はみずほ、野村、三菱ＵＦＪＭＳ
2012年1月下旬の条件決定予定
2012年2月上旬払込み予定
4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円
期間2年：2012年2月
発行額は400億円
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【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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鉄道建設・運輸施設整備 12/13 A 期間5・10年
支援機構<0#1295=JFI> 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
2012年2月に発行予定
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 9/20 <2011年度発行計画(単位：億円)>
<0#0906=JFI> 10年債：下半期1800程度(年間3750程度)
20年債：下半期600─800程度
(年間1650─1850程度)
5年債：下半期200─400程度
(年間600─800程度)
FLIP：下半期1000程度(年間2000程度)
EMTN、その他：下半期1000億円程度
(年間1000程度)
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【起債予測（環境再生保全機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（地方債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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兵庫県 <0#0106=JFI> 12/ 1 AA 期間15年、発行額100億円程度
主幹事はみずほ、バークレイズ、野村
レンジ／T(92回)+2.5─3.5bp
今週後半に起債予定
北九州市 <0#0157=JFI> 11/22 A 期間20年、発行額100億円程度
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
2012年1月に発行予定
愛知県 <0#0108=JFI> 11/18 A 期間20年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
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