UPDATE1: 福岡銀行、15年・100億円期限前償還条項付劣後債の発行条件を決定

［東京 １４日 ロイター］ 野村証券によると、福岡銀行<0#8326=JFI>は、期間１５ 年の期限前償還条項付劣後債の発行条件を決定した。発行額１００億円。 利率 当初１０年：１．９５％ 以降：６カ月円ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋２．４２％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ＋０．９２％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 福岡銀行 募集期間 １２月１４日 第６回期限前償還条項付 払込日 １２月２２日 劣後債 各社債の金額 １億円 発行額 １００億円 主幹事 野村証券、ＳＭＢＣ日興証券 期間 １５年 大和証券キャピタル・マーケッツ 利率 上記参照 発行代理人 福岡銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ） 償還日 ２０２６年１２月２２日 利払日 ６月、１２月の各２２日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料４０銭 ・引受証券と引受額（単位：億円）： 野村証５０ ＳＭＢＣ日興証２０ 大和証券キャピタル・マーケッツ１０ みずほ証５ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証５ ドイツ証５ ＵＢＳ証５ ・期限前償還条項：２０２１年１２月２２日以降に到来する利息の支払い期日に 各社債の金額１００円につき１００円の割合で期限前償還することができる。 （ロイターニュース 片山直幸）