15日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：５０ １２月日銀短観[JPBCLG=ECI] （予測中央値：大企業製造業ＤＩ足元：-2、先行き：-3） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） １０：００─１０：４０ 石化協会長会見 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債(1月債)の発行予定額等（財務省） １１：１５ 自工会会長会見 １１：３０ 花王 社長会見 １２：００ オリンパス４─９月期決算会見 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ １１月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １５：００ 損保協会長会見 １５：００─１６：３０ 民主党「円高・欧州危機等対応研究会」第１回勉強会 駐日欧州連合（ＥＵ）大使講演「ＥＵ危機の本質」 １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １５：３０ ウッドフォード元オリンパス社長記者会見（日本記者クラブ） １５：３０ 全銀協会長会見 １６：３０ 藤田財務副大臣会見 １７：００─１８：３０ 民主党税調・社保調査会合同会議 政府税制調査会社会保障・税一体改革作業チーム １７：４５─１９：００ 国家戦略会議 １９：４０めど 古川経済財政相会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ＊日本時間はＧＭＴプラス９時間 １４日（水） ０６３０ＧＭＴ １１月インドＷＰＩ[INWPI=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３００ＧＭＴ ノルウェー中銀金利発表 １３３０ＧＭＴ １１月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １３３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（アトランタ） １８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 ＯＰＥＣ総会（ウィーン） 欧州国債入札：独連邦２年債、イタリア５年債 １５日（木） ０８３０ＧＭＴ スイス中銀金融政策発表 ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０９３０ＧＭＴ １１月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏就業者数（統計局）[EUEMPQ=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米経常収支（米商務省）[USCURA=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １４００ＧＭＴ １０月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １１月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省２・５・７年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ２０２０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（アトランタ） ２３００ＧＭＴ １１月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] ドラギＥＣＢ総裁が講演 「ＥＣＢはラストリゾートか、社会市場経済における金融政策の裁量」（ベルリン） ＷＴＯ閣僚会議（１７日まで）＊ロシア加盟承認できるかが焦点 欧州国債入札：スペイン2016年・2020年・2021年償還債 ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ ＲＩＭRIM.TO FedEx ( FDX.N ) Q2 FY12 （東京 １５日 ロイター）