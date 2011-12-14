15日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ １２月日銀短観[JPBCLG=ECI]
（予測中央値：大企業製造業ＤＩ足元：-2、先行き：-3）
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省）
１０：００─１０：４０ 石化協会長会見
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ ２年利付国債(1月債)の発行予定額等（財務省）
１１：１５ 自工会会長会見
１１：３０ 花王 社長会見
１２：００ オリンパス４─９月期決算会見
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省）
１３：００ １１月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所）
１５：００ 損保協会長会見
１５：００─１６：３０ 民主党「円高・欧州危機等対応研究会」第１回勉強会
駐日欧州連合（ＥＵ）大使講演「ＥＵ危機の本質」
１５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
１５：３０ ウッドフォード元オリンパス社長記者会見（日本記者クラブ）
１５：３０ 全銀協会長会見
１６：３０ 藤田財務副大臣会見
１７：００─１８：３０ 民主党税調・社保調査会合同会議
政府税制調査会社会保障・税一体改革作業チーム
１７：４５─１９：００ 国家戦略会議
１９：４０めど 古川経済財政相会見
＝＝海外指標・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
１４日（水）
０６３０ＧＭＴ １１月インドＷＰＩ[INWPI=ECI]
０９３０ＧＭＴ １０月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１３００ＧＭＴ ノルウェー中銀金利発表
１３３０ＧＭＴ １１月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
１３３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（アトランタ）
１８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札
ＯＰＥＣ総会（ウィーン）
欧州国債入札：独連邦２年債、イタリア５年債
１５日（木）
０８３０ＧＭＴ スイス中銀金融政策発表
０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI]
０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報
０９３０ＧＭＴ １１月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]
１０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏就業者数（統計局）[EUEMPQ=ECI]
１０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
１３３０ＧＭＴ １２月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
１３３０ＧＭＴ 第３・四半期米経常収支（米商務省）[USCURA=ECI]
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１３３０ＧＭＴ １１月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
１４００ＧＭＴ １０月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI]
１４１５ＧＭＴ １１月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
１５００ＧＭＴ １２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI]
１６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１６００ＧＭＴ 米財務省２・５・７年債入札条件
１８００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札
２０２０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（アトランタ）
２３００ＧＭＴ １１月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI]
ドラギＥＣＢ総裁が講演
「ＥＣＢはラストリゾートか、社会市場経済における金融政策の裁量」（ベルリン）
ＷＴＯ閣僚会議（１７日まで）＊ロシア加盟承認できるかが焦点
欧州国債入札：スペイン2016年・2020年・2021年償還債
＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝
ＲＩＭRIM.TO
FedEx (FDX.N) Q2 FY12
（東京 １５日 ロイター）
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