追加：日銀短観関連ヘッドライン一覧

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＊記事本文を読む場合はヘッドライン末尾の番号をダブルクリックしてください。 《日銀短観》 ◎UPDATE1: 12月日銀短観、先行き見通し総じて慎重 海外減速や円高などがマインド下押し [nTK0686300] ◎大企業製造業・業況判断ＤＩは‐4＝12月日銀短観（ロイター予測：‐2）[nEAP308E01] ◎大企業製造業・業況判断ＤＩ‐4、3月予測‐5＝12月日銀短観[nTK0685800] ◎大企業製造業の業況判断ＤＩは2四半期ぶり悪化、先行き3四半期ぶり悪化＝12月日銀短観 [nTK0685822] 《短観こうみる》 ◎経済の減速懸念広がる、市場にはネガティブな影響も＝コスモ証 田口氏[nTK0686146] ◎対照的な製造業と非製造業、内需は底堅い＝三井住友ＡＭ 宅森氏[nTK0686110] ◎輸出企業主導とした業況感の悪化鮮明＝ＲＢＳ証券 西岡氏[nTK0686108] ◎弱い設備投資、円債に買い材料＝みずほ証 三浦氏[nTK0686086] ◎非製造業の堅調さ目立つ、内需しっかり＝マネックス証 村上氏[nTK0686084] 《分析記事》 ◎〔ポイント分析〕12月日銀短観、景況感が予想以上に悪化、経常利益・設備投資とも下方修正 [nTK0686184] ◎〔アングル〕日銀短観で設備投資慎重化が浮き彫り、事業抜本見直しや雇用・消費への懸念示唆 [nTK0686266] ◎〔ＢＯＪウオッチャー〕内需堅調、新興国けん引シナリオには黄信号[nTK0686526] ◎COLUMN‐短観でわかった輸出企業への逆風、来年は内需系への波及覚悟すべき[nTK0686386] 《マーケットの反応》 ◎〔金利マーケットアイ〕[nTK0685856] ◎〔外為マーケットアイ〕[nTK0685932] ◎〔株式マーケットアイ〕[nTK0686028] [東京 １５日 ロイター]
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