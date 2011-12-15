〔表〕きょうの投信設定（16日）＝6本

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【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】
◎国際インド債券オープン（毎月決算型）
／国際投信投資顧問
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設定上限額：５００億円
設定額 ：──
販売会社 ：中京銀行(8530.T)
◎ノムラ・アジア・コレクション
・アジアブランド株式 Ａコース／Ｂコース
・短期アジア現地通貨建て債券 Ａコース／Ｂコース
／野村アセットマネジメント
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設定上限額：各１０００億円
設定額 ：──
販売会社 ：野村証券
◎アムンディ・ＣＡ円建社債ファンド２０１１─１２
／アムンディ・ジャパン
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設定上限額：５００億円
設定額 ：──
販売会社 ：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行、七十七銀行
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