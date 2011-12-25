26日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ 追加上場 セブン銀行( 8410.T ) 東証１部（ジャスダックに既上場） 指定替え リオン( 6823.T ) 東証１部（東証２部から） １３：３０ トヨタ 新型小型ハイブリッド車「アクア」発表会 １６：００ 高島屋 ３―１１月期決算 １６：００ 民主党、税調・社保税一体改革調査会合同総会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２月２２日（木） ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米企業利益改定値（商務省）[USCPRF=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １４５５ＧＭＴ １２月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ＥＣＢ理事会（フランクフルト、最終日）金利発表なし イタリア上院で緊縮財政措置の信任投票 １２月２３日（金） ０６３０ＧＭＴ 第３・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] ０８３０ＧＭＴ スイス中銀四半期レポート発表 １３３０ＧＭＴ １１月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １１月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ２６日（月） オーストラリア［クリスマス／ボクシングデー］、香港、 シンガポール、米国、英国 が休場 （東京 ２６日 ロイター）