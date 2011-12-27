〔表〕きょうの投信設定（28日）＝14本

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【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】
◎グローバルＣＢファンド
・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
・豪ドルコース（毎月分配型）
・南アフリカランドコース（毎月分配型）
・資源国通貨コース（毎月分配型）
・米ドルコース（毎月分配型）
・円コース（毎月分配型）
／住信アセットマネジメント
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設定上限額：各５００億円
設定額 ：──
販売会社 ：ＳＭＢＣフレンド証券
◎香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）
・ブラジルレアルコース
・豪ドルコース
・南アフリカランドコース
・資源国通貨コース
・香港ドルコース
・日本円コース
／大和証券投資信託委託
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設定上限額：各１０００億円（合計６０００億円）
設定額 ：──
販売会社 ：ＳＭＢＣフレンド証券
◎ニッポン株式ファンド１１─１２＜愛称：前進＞
／三井住友アセットマネジメント
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設定上限額：３００億円
設定額 ：──
販売会社 ：東洋証券(8614.T)、奈良証券、播陽証券
ひろぎんウツミ屋証券、明和証券
◎ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド（毎月分配型）
＜愛称：ゴールド・インカム＞
／ピクテ投信投資顧問
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設定上限額：５００億円
設定額 ：──
販売会社 ：極東証券、マネックス証券
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