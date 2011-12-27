〔表〕きょうの投信設定（28日）＝14本

【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎グローバルＣＢファンド ・ブラジルレアルコース（毎月分配型） ・豪ドルコース（毎月分配型） ・南アフリカランドコース（毎月分配型） ・資源国通貨コース（毎月分配型） ・米ドルコース（毎月分配型） ・円コース（毎月分配型） ／住信アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：各５００億円 設定額 ：── 販売会社 ：ＳＭＢＣフレンド証券 ◎香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型） ・ブラジルレアルコース ・豪ドルコース ・南アフリカランドコース ・資源国通貨コース ・香港ドルコース ・日本円コース ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０００億円（合計６０００億円） 設定額 ：── 販売会社 ：ＳＭＢＣフレンド証券 ◎ニッポン株式ファンド１１─１２＜愛称：前進＞ ／三井住友アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：３００億円 設定額 ：── 販売会社 ：東洋証券( 8614.T )、奈良証券、播陽証券 ひろぎんウツミ屋証券、明和証券 ◎ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド（毎月分配型） ＜愛称：ゴールド・インカム＞ ／ピクテ投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：５００億円 設定額 ：── 販売会社 ：極東証券、マネックス証券