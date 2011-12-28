〔表〕きょうの投信設定（29日）＝4本

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【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎ニッポン応援ファンドＶＯＬ．４─日本の真価─ （高配当株コース）／（国債コース） ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０５０億円（合計２１００億円） 設定額 ：── 販売会社 ：大和証券、大和証券キャピタル・マーケッツ ◎アジア高利回り社債オープン（毎月決算型）（為替ヘッジあり） アジア高利回り社債オープン（毎月決算型）（為替ヘッジなし） ／岡三アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：各５００億円 設定額 ：── 販売会社 ：丸福証券、三縁証券、益茂証券
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